به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش ملی «قرآن و معرفت‌شناسی»، توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه جاری در دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) تهران برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام علیرضا قائمی نیا دبیر علمی این همایش، صبح امروز ضمن اعلام این خبر گفت: دومین همایش ملی قرآن و معرفت‌شناسی با سخنرانی آیت الله علی اکبر رشاد، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت الله محمود محمدی عراقی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر حسین سلیمی رییس دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در سالن همایش‌های دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی این دانشگاه برگزار می‌شود.

وی گفت: از دیگر برنامه‌های این همایش ملی نمایش پیام تصویری آیت‌الله جوادی آملی(دام ظله العالی) است که از سوی معظم له، ویژه دومین دور همایش ملی قرآن و معرفت‌شناسی صادر شده است.

دبیر علمی همایش ملی قرآن و معرفت‌شناسی، ارائه مقالات برگزیده توسط اساتید حوزه و دانشگاه را از دیگر برنامه‌های این همایش خواند. همچنین میزگرد علمی با حضور دکتر عبدالله نصری و حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا نیز از دیگر برنامه‌های این همایش ملی خواهد بود.

دکتر علیرضا قائمی نیا همچنین افزود: مبانی و روش‌شناسی استنباط مفاهیم و مباحث معرفت‌شناسی از قرآن، حقیقت معرفت (هستی شناسی معرفت)، معرفت حقیقی، برهان، امکان معرفت، شک‌گرایی(نقد)، نسبی‌گرایی(نقد)،‌ ظن و یقین،‌ مباحث زبان‌شناختی در قرآن، ذهن، زبان و معرفت،‌ اعجاز زبانی قرآن، اقسام معرفت، منابع معرفت، ابزار معرفت(حس)،‌ ابزار معرفت (خیال)، ابزار معرفت(عقل)، ابزار معرفت(فواد و قلب)،‌ اعجاز و معرفت، فطرت و معرفت از موضوعات دومین همایش قرآن و معرفت‌شناسی می‌باشد که به زودی طی مجموعه مقالات همایش به چاپ رسیده و در دسترس علاقمندان و مشتاقان قرار خواهد گرفت.

دومین همایش ملی قرآن و معرفت‌شناسی صبح روز دوشنبه مورخ ۲۵ بهمن ماه ۹۵ از ساعت ۰۸:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ با حضور اساتید، صاحبنظران و دانش‌پژوهان این حوزه، در سالن همایش‌های دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، به نشانی: تهران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبایی(ره)برگزار خواهد شد.

حضور علاقمندان در این همایش علمی آزاد است.