از ترامپ می خواهم تا فشارها بر پاکستان را افزایش دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جمهور»، «جان نیکلسون» فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اعلام کرد که پاکستان به صورت جدی از طالبان حمایت می کند و نیاز است تا آمریکا رابطه خود با این کشور را مورد ارزیابی جدی قرار دهد.

وی افزود: گروه تروریستی «شبکه حقانی» هنوز هم پایگاه های امنی در پاکستان دارد.

فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در ادامه گفت که از «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا خواهد خواست تا فشار بر پاکستان را افزایش دهد.

وی همچنین تاکید کرد که امکان دارد ترامپ شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را به درخواست وی افزایش دهد.

گفتنی است که نیکلسون در گزارش روز پنجشنبه (۲۱ بهمن) به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت که به هزاران نظامی دیگر در افغانستان نیاز دارد تا بتواند نیروهای امنیتی افغانستان را به نیروهایی مستقل تبدیل کند.

وی افزود: ناتو به منظور انجام عملیات ضد تروریستی در افغانستان نیروهای کافی در اختیار داشت، اما هم اکنون برای آموزش و مشاوره به نیروهای امنیتی افغانستان هزاران نظامی کم دارد.