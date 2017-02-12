هشدار مدیریت بحران در خصوص آغاز مجدد بارش ها درکردستان

به گزارش خبرنگار مهر، آرتیکاس اقبال ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس اطلاعیه شماره ۱۷ هواشناسی استان که روز شنبه ۲۳ بهمن ماه صادر شده است از عصر و اوایل شب یکشنبه ۲۴ بهمن ماه تا روز پنجشنبه ۲۸ همین ماه به طور متناوب سامانه ای از هوای ناپایدار و بارشی استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی عنوان کرد: در این مدت بارش ها در اوایل فعالیت سامانه به شکل باران و برف و به تدریج به شکل برف ریزش خواهد کرد و میزان بارش تراکمی چندروزه قابل ملاحظه است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان با بیان اینکه در نقاط مرتفع کولاک برف، مه و کاهش دید پیش بینی می شود، بیان کرد: در روزهای سه شنبه و چهارشنبه سرعت وزش باد افزایش می یابد.

اقبال با تأکید بر اینکه امکان اختلال تردد در جاده ها و گردنه ها و نواحی شهری و روستایی در این روزها وجود دارد، اظهارداشت: با توجه به پوشش برف فعلی و اتفاق بارش ها در روزهای آینده در نقاط بهمن خیز استان، وقوع پدیده بهمن دور از انتظار نیست و این مسئله بویژه باید مورد توجه کولبران و کوهنوردانی که قصد تردد در این روزها را دارند قرار بگیرد.

وی افزود: افرادی هم که قصد مسافرت در این روزها را دارند باید توجه داشته باشند در استان های جنوبی کشور بویژه فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد و هرمزگان بارش باران سنگین و امکان وقوع سیل وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان با اشاره به اخطاریه شماره ۷۷ هواشناسی کشور ، اضافه کرد: از بعدازظهر روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه تا روز دوشنبه ۲۵ بهمن سامانه ای از هوای ناپایدار و بارشی استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه این اخطاریه ها به همه دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها و دستگاه های خدمات رسان ابلاغ شده است، گفت: دستگاه ها باید تمهیدات و اقدامات لازم را در این خصوص اتخاذ کنند.