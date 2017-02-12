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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

آمادگی مردم و مسئولان ضروری است؛

هشدار مدیریت بحران در خصوص آغاز مجدد بارش ها درکردستان

هشدار مدیریت بحران در خصوص آغاز مجدد بارش ها درکردستان

سنندج- مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان با اشاره به آغاز بارش ها از عصر امروز یکشنبه بر ضرورت آمادگی تمام دستگاه ها برای این ایام تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرتیکاس اقبال ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس اطلاعیه شماره ۱۷ هواشناسی استان که روز شنبه ۲۳ بهمن ماه صادر شده است از عصر و اوایل شب یکشنبه ۲۴ بهمن ماه تا روز پنجشنبه ۲۸ همین ماه به طور متناوب سامانه ای از هوای ناپایدار و بارشی استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی عنوان کرد: در این مدت بارش ها در اوایل فعالیت سامانه به شکل باران و برف و به تدریج به شکل برف ریزش خواهد کرد و میزان بارش تراکمی چندروزه قابل ملاحظه است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان با بیان اینکه در نقاط مرتفع کولاک برف، مه و کاهش دید پیش بینی می شود، بیان کرد: در روزهای سه شنبه و چهارشنبه سرعت وزش باد افزایش می یابد.

اقبال با تأکید بر اینکه امکان اختلال تردد در جاده ها و گردنه ها و نواحی شهری و روستایی در این روزها وجود دارد، اظهارداشت: با توجه به پوشش برف فعلی و اتفاق بارش ها در روزهای آینده در نقاط بهمن خیز استان، وقوع پدیده بهمن دور از انتظار نیست و این مسئله بویژه باید مورد توجه کولبران و کوهنوردانی که قصد تردد در این روزها را دارند قرار بگیرد.

وی افزود: افرادی هم که قصد مسافرت در این روزها را دارند باید توجه داشته باشند در استان های جنوبی کشور بویژه فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد و هرمزگان بارش باران سنگین و امکان وقوع سیل وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان با اشاره به اخطاریه شماره ۷۷ هواشناسی کشور ، اضافه کرد: از بعدازظهر روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه تا روز دوشنبه ۲۵ بهمن سامانه ای از هوای ناپایدار و بارشی استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه این اخطاریه ها به همه دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها و دستگاه های خدمات رسان ابلاغ شده است، گفت: دستگاه ها باید تمهیدات و اقدامات لازم را در این خصوص اتخاذ کنند.

کد مطلب 3904790

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