تعامل میراث و حوزه شهری به سود شهروندان است

علی درویشی عضو انجمن دوستداران میراث فرهنگی شوش در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میراث فرهنگی و مظاهر آن شامل تپه های باستانی، بافت تاریخی شهری و اموال منقول، یادگار گذشتگان و شناسنامه فرهنگی یک ملت هستند که خود سطری از میراث بشری است.



درویشی افزود: حفظ و حراست از این میراث فرهنگی وظیفه مردم در مرحله نخست و سپس دولتها است. اما در سالهای گذشته میراث فرهنگی به خصوص در حوزه شهری با هیولایی بنام توسعه درگیر شده است، هر از چند گاهی خبر تخریبی رسانه ای می شود که در آن نه مقصر حفاران غیرمجاز و یا مالکان شخصی هستند بلکه توسط دستگاه های مسئول در حوزه عمران شهری رخ می دهد.

وی گفت: در حوزه شهر شوش، بدلیل قرار گیری محوطه ۳۸۰ هکتاری جهانی شوش و حریم ۷۰۰ هکتاری آن، این درگیری بسیار شدید است. اما در چند روز گذشته خبری به نادرستی موجب تشویش اذهان عمومی شد. این خبر که با حجم زیاد در فضای مجازی پخش شده است با استناد دقیق به شماره نامه های اداره میراث فرهنگی شوش (که درز کردن آنها از سیستم اداری به بیرون و رسیدن به دست اشخاص مجهول برای نگارنده محل تعجب و پرسش است) اعلام میدارد که ۳ هکتار از زمین های عرصه محوطه شوش حد فاصل چهارراه شوش تا میدان تعزیه به شهرداری واگذار شده اند و ایجاد فضای سبز طرحی بلند مدت برای تبدیل آنها به فضای تجاری و تخریب آن است.

عضو انجمن دوستداران میراث فرهنگی افزود: به عنوان عو تنها انجمن رسمی در حوزه میراث فرهنگی در شهرستان شوش بعد از پیگیری موضوع به صراحت اعلام می دارد هیچگونه واگذاری در عرصه شوش انجام نشده و نمی شود، زیرا امکان واگذاری عرصه ملی و جهانی وجود ندارد.

درویشی افزود: در رای شورای فنی تاکید شده که افزودن این ۳ هکتار به فضای سبز به صورت کاشت چمن و با افزودن یک لایه خاک دست ریز بدون تغییر پتوگرافی است و کاشت هرگونه نهال ممنوع است.



وی گفت: با انجام طرح فوق و تبدیل فضای مرده فصلی به یک فضای پرتردد به ایجاد امنیت محوطه کمک می شود. این گونه طرح ها که منافاتی با حفظ اثر نداشته و از طرفی به تعامل میان میراث و حوزه شهری کمک می کنند باید مورد استقبال دوستداران میراث و متخصصین این حوزه قرار گیرند.