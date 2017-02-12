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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰

در لانه جاسوسی؛

کارگاه دوروزه صهیونیسم شناسی برگزار می‌شود

کارگاه دوروزه صهیونیسم شناسی برگزار می‌شود

به همت مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۱ و با مساعدت موسسه نور قدس جوان کارگاه دو روزه صهیونیسم شناسی ویژه طلاب و دانشجویان طی روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه دو روزه که در زمان یاد شده در سالن بصیرت مجموعه فرهنگی ۱۳ آبان (لانه جاسوسی) برگزار می شود، مباحثی چون تاریخچه فلسطین و روند اشغال، صهیونیسم و وجوه چهارگانه، هولوکاست و آیپک، صهیونیسم مسیحی و ایران و مسئله فلسطین مورد بحث قرار می گیرد.

لازم به ذکر است این دوره بصورت مشترک و با همکاری معاونت تربیت و آموزش بسیج دانشجویی استان تهران و بسیج شهرداری تهران و مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۱ برگزار می شود.

علاقه مندان به شرکت در این دوره می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام  با تلفن ۶۶۹۵۱۷۱۲ تماس حاصل کنند و یا به آدرس اینترنتی  www.norequds.ir مراجعه ویا به صورت حضوری به آدرس خیابان فلسطین نبش خیابان بزرگمهر ساختمان بالای بانک تجارت. ساختمان ۱۴۱ طبقه ۲ واحد ۳۶مراجعه نمایند.

کد مطلب 3904860

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