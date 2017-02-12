به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه دو روزه که در زمان یاد شده در سالن بصیرت مجموعه فرهنگی ۱۳ آبان (لانه جاسوسی) برگزار می شود، مباحثی چون تاریخچه فلسطین و روند اشغال، صهیونیسم و وجوه چهارگانه، هولوکاست و آیپک، صهیونیسم مسیحی و ایران و مسئله فلسطین مورد بحث قرار می گیرد.

لازم به ذکر است این دوره بصورت مشترک و با همکاری معاونت تربیت و آموزش بسیج دانشجویی استان تهران و بسیج شهرداری تهران و مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۱ برگزار می شود.

علاقه مندان به شرکت در این دوره می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام با تلفن ۶۶۹۵۱۷۱۲ تماس حاصل کنند و یا به آدرس اینترنتی www.norequds.ir مراجعه ویا به صورت حضوری به آدرس خیابان فلسطین نبش خیابان بزرگمهر ساختمان بالای بانک تجارت. ساختمان ۱۴۱ طبقه ۲ واحد ۳۶مراجعه نمایند.