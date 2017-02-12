انتخابات فدراسیون هندبال ۱۷ اسفند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابتدای دی ماه سال جاری بود که طبق دستور وزارت ورزش ثبت نام از کاندیداهای انتخابات فدراسیون انجام شد و طی آن ۱۶ نفر به طور رسمی ثبت نام کردند. حمید آقاعلی‌نژاد، علیرضا پاکدل، مرتضی حسن‌پور، هادی خلیلی،‌ کاظم دل‌قندی، شهداد مرتجی، میترا نوری، احمد سعادتمند، کیوان صادقی، حمیدرضا عباسی مقدم، ولی فرنام، ناصر قاسمی، حمید مدنی، خسرو نصیری، محمدناصر نجف‌پور و علیرضا رحیمی اسامی نفراتی بودند که برای حضور در این انتخابات به طور رسمی ثبت نام کردند.

در این بین صحبت هایی از نام سید ابولحسن مهدوی رئیس مستعفی هندبال نیز بود اما نام وی در تائید شدگان نهایی این انتخابات دیده نمی شود.

مهدی حیدری دبیر مجمع انتخابات فدراسیون هندبال در گفتگو با مهر با تائید برگزاری مجمع این فدراسیون در اسفند ماه گفت: مجمع انتخابات فدراسیون هندبال طبق اعلام وزارت ورزش در ۱۷ اسفند ماه از ساعت ۱۰ صبح در محل آکادمی برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که چه کسانی نام شان برای حضور در انتخابات تائید صلاحیت شده است گفت: هنوز تا به این زمان لیست تائید شدگان به دست من نرسیده است. احتمالا فردا این اسامی از سوی وزارت ورزش اعلام می شود. اما ۱۶ نفر در زمان ثبت نام قانونی برای احراز این پست ثبت نام کردند.

مجمع انتخابات فدراسیون هندبال کشورمان پس از فراز و نشیب بسیار قرار است ۱۷ اسفند ماه برگزار شود تا شاید انتخاب رئیس آینده مرحمی بر زخم های این رشته بوده و دوستی را بین اهالی هندبال برقرار کند.