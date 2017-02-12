  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۴

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

راهیابی اثر هنرمند کرمانشاهی به مسابقه جشنواره ملی پروین اعتصامی

راهیابی اثر هنرمند کرمانشاهی به مسابقه جشنواره ملی پروین اعتصامی

کرمانشاه- رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه از راهیابی اثر هنرمند کرمانشاهی به بخش مسابقه نهمین جشنواره ملی و چهارمین جشنواره بین المللی پروین اعتصامی خبر داد.

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راهیابی اثر هنرمند کرمانشاهی به بخش مسابقه نهمین جشنواره ملی و چهارمین جشنواره بین المللی پروین اعتصامی خبرداد.

وی افزود: فیلم مستند «مریم فصل آخر»  به کارگردانی «طیبه بابایی»  و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوان کرمانشاه به بخش مسابقه این جشنواره راه یافته است.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه تصریح کرد: این فیلم پیش از این، تندیس بهترین کارگردانی و بهترین تدوین را از جشنواره منطقه ای سمنان کسب کرده است.

وی گفت: تصویربرداری این مستند را «یزدان باقری» برعهده داشته است.

رضایی تصریح کرد: بیش از هزار عنوان فیلم به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که ۳۲ مستند از جمله مریم فصل آخر به بخش مسابقه راه پیدا کرده است.

کد مطلب 3904878

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها