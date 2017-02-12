راهیابی اثر هنرمند کرمانشاهی به مسابقه جشنواره ملی پروین اعتصامی

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راهیابی اثر هنرمند کرمانشاهی به بخش مسابقه نهمین جشنواره ملی و چهارمین جشنواره بین المللی پروین اعتصامی خبرداد.

وی افزود: فیلم مستند «مریم فصل آخر» به کارگردانی «طیبه بابایی» و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوان کرمانشاه به بخش مسابقه این جشنواره راه یافته است.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه تصریح کرد: این فیلم پیش از این، تندیس بهترین کارگردانی و بهترین تدوین را از جشنواره منطقه ای سمنان کسب کرده است.

وی گفت: تصویربرداری این مستند را «یزدان باقری» برعهده داشته است.

رضایی تصریح کرد: بیش از هزار عنوان فیلم به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که ۳۲ مستند از جمله مریم فصل آخر به بخش مسابقه راه پیدا کرده است.