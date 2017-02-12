لزوم خودداری از نگهداری دام در مسیر رودخانه ها

صادق ذبایحی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به نزول رحمت الهی از روز دوشنبه تا پایان هفته جاری و احتمال جاری شدن سیل توجه کشاورزان، باغداران و دامداران به رعایت نکات ایمنی ضروری است.

وی با تاکید به لزوم توجه کشاورزان و دامداران به هشدارهای توصیه های مراجع مربوطه در راستای پیشگیری از خسارت های احتمالی، افزود: در طول مدت بارندگی از رفت و آمد غیر ضرور به باغ، مزرعه و دامداری اجتناب شود.

رئیس اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی جهرم با توصیه به دور نگهداشتن دام ها از مسیر رودخانه ها و مسیل ها، تاکید کرد: حتی الامکان باید دام ها را از دامداری های زیر حوضچه های تغذیه مصنوعی و گوراب ها به دلیل احتمال سرریز شدن و یا تخریب آنها جابه جا شوند.

وی با اشاره به اینکه دامداران پس از وقوع سیل احتمالی، جهت جلوگیری از شیوع بیماری های احتمالی در دام ها با اکیپ های دامپزشکی همکاری کنند، گفت: ادوات و ماشین آلات کشاورزی باید از مسیر سیلاب دور نگه داشته شوند.

ذبایحی ادامه داد: دامداران باید حتی الامکان علوفه مورد نیاز دام های خود به مدت چند روز را تامین کنند.

وی همچنین با توصیه به زنبورداران گفت: کندوهای زنبور عسل باید در جای مطمئن قرار داده شوند.