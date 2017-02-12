به گزارش خبرنگار مهر، طبق تصمیم کادر فنی و با توجه به آسیب دیدگی بهمن تیموری ملیپوش وزن ۷۴ کیلوگرم کشورمان، رضا افضلی جایگزین وی در رقابت های جام جهانی کشتی آزاد کرمانشاه شد.
بر این اساس ترکیب نهایی تیم ایران برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: حسن رحیمی و یونس سرمستی
۶۱ کیلوگرم: بهنام احسانپور و مسعود اسماعیلپور
۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری و مهدی یگانه جعفری
۷۰ کیلوگرم: مصطفی حسینخانی و حامد رشیدی
۷۴ کیلوگرم: پیمان یاراحمدی و رضا افضلی
۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی و علیرضا کریمی
۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی و حسین شهبازی
۱۲۵ کیلوگرم: کمیل قاسمی و یدالله محبی
سرمربی: محمد طلایی
مربیان: علی اکبر دودانگه، امیر توکلیان، عباس حاج کناری، احسان لشگری و یک مربی به معرفی هیات کشتی کرمانشاه
رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد در سال ۲۰۱۷ میلادی با حضور هشت تیم برتر دنیا روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه در سالن امام خمینی(ره) کرمانشاه برگزار میشود.، و تیم ایران در گروه B با کشورهای ترکیه، هند و مغولستان هم گروه است.
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