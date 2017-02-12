آغاز همایش بین المللی فناوری های نوین صنعت ساختمان در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اخوان عبداللهیان صبح یکشنبه در همایش بین المللی فناوری های نوین صنعت ساختمان در تالار صبا مشهد، اظهار کرد: همایش بین المللی فناوری های نوین صنعت ساختمان در مشهد از امروز شروع شده و تا فردا نیز ادامه دارد.این همایش رویکردی با توسعه پایدار و با محورهای قوانین، سیاست های و راهبردها منابع انرژی ومدیریت مصرف، هوشمند سازی ساختمان، سامانه های مکانیکال و الکتریکال، اقتصاد، توسعه و شهر پایدار برگزار می شود.

وی افزود: در این همایش مدیران کل راه و شهرسازی، اعضا و روسای نظام مهندسی ساختمان، اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور، دانشجویان و متخصصان در رشته های فناوری های ساختمان و انبوه سازان که شامل یک هزار و ۵۰۰ نفر می باشند حضور دارند.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، گفت: در این همایش حدود ۱۳۰ مقاله توسط دبیرخانه دریافت شده است که ۳۰ مقاله برگزیده به صورت پوستر به نمایش عموم گذاشته می شود.

وی با اشاره به کارگاه های آموزشی که در این همایش برگزار می شود، ادامه داد: این کارگاه های آموزشی از طریق فضای مجازی برای تعداد یک هزار نفر از افراد حوزه ساختمان در پنج استان کشور برگزار می شود. ۳۵ کارگاه علمی رشته های نظام مهندسی ساختمان، برپایی ۳۰ غرفه از دستاوردهای فناوری ساختمان، انتشار مقاله های برتر در پایگاه های علمی جهان اسلام از برنامه های اصلی این همایش است.

اخوان عبداللهیان اضافه کرد: در این همایش نمایندگان شرکت های بزرگ از کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله آلمان، ترکیه، چک، روسیه، اسپانیا، سوئد، کره جنوبی، فنلاند، مجارستان، و ارمنستان حضور داشته و به تدریس نیز می پردازند.