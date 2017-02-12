به گزارش خبرنگار مهر، صابر رحیمی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: کرمانشاه تا چند روز دیگر میزبان رویداد بزرگ جام جهانی کشتی خواهد بود، رقابتی که دنیا را متوجه این استان می کند.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقات بزرگی مانند جام جهانی کشتی درآمد خوبی برای ورزش و کل استان به همراه خواهد داشت، درآمدی که شاید تنها به وسیله برگزاری چنین رویداد مهمی ایجاد می شد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه افزود: برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی در کرمانشاه بهانه ای شد تا حدود ۴۰۰ میلیون تومان برای تجهیز و بهسازی سالن امام (ره) جذب و این سالن صندلی گذاری شود.

وی تصریح کرد: مطمئنا برگزاری مسابقاتی مثل جام جهانی کشتی با حضور هشت تیم اول دنیا باعث رونق در صنعت گردشگری، هتل داری، حمل و نقل و ... می‌شود.

رحیمی گفت: اگر بتوانیم سالی دو سه مسابقه در این سطح و در رشته های مختلف برگزار کنیم قطعا سرمایه گذار نیز رغبت می کند تا در کرمانشاه به سرمایه گذاری بپردازد.

وی همچنین از آمادگی کامل کرمانشاه برای میزبانی جام جهانی کشتی خبر داد و گفت: روزهای پنجشنبه و جمعه مسابقات جام جهانی برگزار می شود.

رحیمی یادآوری کرد: احتمال تیم آمریکا طی فردا (دوشنبه) به کرمانشاه سفر کند و سپس سایر تیم ها نیز رفته رفته تا ظهر روز چهارشنبه وارد استان می شوند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کرمانشاه همچنین از جذب یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار برای ورزش استان در مدت زمانی که مسئولین این اداره کل را عهده دار شده است، خبر داد.

وی در پایان با اشاره به راه اندازی دفتر جذب سرمایه گذاری، گفت: راه اندازی مسکن ورزشکاران یکی دیگر از برنامه هایی که به جدیت دنبال می کنم.