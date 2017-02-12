محمد حسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری رقابت‌های جام جهانی کشتی در استان کرمانشاه طی ۲۸ و ۲۹ بهمن ۹۵ از آغاز وزن‌کشی ها طی روز چهارشنبه ۲۷ بهمن از ساعت ۱۸ خبر داد.

رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه افزود: رقابت‌های مذکور از ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۸ بهمن آغاز و در صبح روز اول، مسابقات دور اول برگزار خواهد شد.

وی افزود: مراسم افتتاحیه نیز از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه عصر روز پنجشنبه در سالن حضرت امام (ره) با حضور ۸ تیم شرکت کننده برگزار می شود.

محبی ادامه داد: این رقابت ها در روز پنج شنبه از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه آغاز و مسابقات دور دوم رقابت ها برگزارمی شود.

وی در ادامه با اشاره به مسابقات روز جمعه ۲۹ بهمن، گفت: رقابت های دور سوم از ساعت ۹ صبح تا ۱۰ و ۳۰ دقیقه برگزار می شود تا مرحله مقدماتی پایان یابد.

رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ روز جمعه نیز مسابقات برای کسب عنوان های پنجم و هفتم بین چهار تیم آخر دو گروه برگزار می شود.

وی افزود: ساعت ۱۶ روز جمعه دیدار رده بندی برگزار می شود و از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه هم دیدار فینال آغاز خواهد شد.

محبی یادآوری کرد: در رقابت‌های جام جهانی کشتی هشت تیم برتر کشتی دنیا در دو گروه حضور دارند که در گروه A این مسابقات تیم‌های روسیه، آمریکا، آذربایجان و گرجستان و در گروه B نیز تیم‌های ایران، ترکیه، هند و مغولستان به رقابت می پردازند.