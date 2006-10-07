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۱۵ مهر ۱۳۸۵، ۹:۱۰

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

خبرگزاري مهر - گروه بين الملل : عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون به نقل از خبرگزاري ها به اين شرح است:

-"دوست بلازي" وزيرامورخارجه فرانسه شب گذشته درلندن گفت : جامعه بين المللي بايد درقبال موضوع هسته اي ايران قاطع و يكپارچه باشد.

-"كاندوليزا رايس" وزيرامورخارجه آمريكا كه هواپيماي حامل وي دچارنقص فني شد بعد از چند ساعت تاخيربه لندن رسيد و به همين علت با همتاي روسي خود "سرگئي لاوروف" فقط به مدت 30 دقيقه رايزني كرد.

نشست شب گذشته وزراي امورخارجه كشورهاي 1+5 با شكست روبرو شد، "ماگارت بكت" وزيرامورخارجه انگليس دراين باره ابراز نا اميدي كرد.

- شوراي امنيت سازمان ملل متحد از كره شمالي خواست تا دست از آزمايش هسته اي خود بردارد.

- ارتش لبنان روزگذشته دربيانيه اي اعلام كرد: 8 فروند هواپيماي جنگي اسرائيل حريم هوايي جنوب لبنان را شكستند و همچنين4 فروند ديگر نيز در دو منطقه البترون و جبيل به پرواز درآمدند.

- شوراي امنيت روزگذشته ماموريت سازمان ملل متحد را در سودان تا 30 آوريل  سال آتي ميلادي تمديد كرد.

کد مطلب 390498

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