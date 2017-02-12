آموزشگاه امام موسی بن جعفر(ع) در ورامین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح آموزشگاه امام موسی بن جعفر(ع) شهرستان ورامین صبح یکشنبه با حضور محمد تقی نظرپور معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی مدارس کشور، محمدرضا حافظی رییس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران برگزار شد.

در این مراسم جمعی از مسئولان محلی و شهرستانی از جمله محمدرضا یوسفی فرماندار، امیر محمدی رییس آموزش و پرورش و خیرین مدرسه ساز شهرستان ورامین حضور داشتند.

افتتاح آموزشگاه امام موسی بن جعفر(ع) شهرستان ورامین و تجلیل از خیرین مدرسه ساز از جمله بخش های مهم برنامه های این مراسم بود.

آموزشگاه امام موسی بن جعفر(ع) شهرستان ورامین با حمایت سازمان نوسازی مدارس کشور و حمایت یک خیر مدرسه ساز آماده بهره برداری شده است.

مساحت کل آموزشگاه امام موسی بن جعفر(ع) شهرستان ورامین، سه هزار و ۱۹ متر مربع بوده و دارای ۲۰ کلاس درس و ۷ اتاق اداری است.

همچنین پنج اتاق آزمایشگاه و کارگاه نیز به منظور برگزاری کلاس های عملی در این آموزشگاه پیش بینی شده است.