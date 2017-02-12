آنفلوآنزای فوق حادپرندگان هنوز به گلپایگان و کاشان نرسیده است

محمد کشتکار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود تلاش‌های شبانه روزی دامپزشکی و استقرار چند اکیپ قرنطینه در مرزهای ورودی استان های قم و مرکزی به منظور پیشگیری از ورود بیماری آنفلوآنزا خوشبختانه دو شهرستان گلپایگان و کاشان از بیماری فوق حادپرندگان مصون مانده است.

وی بیان داشت: در همین راستا با کنترل رفت و آمدهای تمامی خودروهای حامل طیور و فرآورده‌های خام دامی اعم از مرغ، آلایش مرغی، تخم مرغ و کود مرغی تاکنون شهرستان‌های گلپایگان و کاشان علی‌رغم وجود واحدهای زیاد تخم گذار، گوشتی و رنگی هیچگونه گزارشی از تلفات و مشاهده بیماری نداشته‌ایم.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با تاکید بر اینکه تمام شهرستان‌های مرزی استان درگیر نشده است، ادامه داد: تایید شدن هر کانون آلوده وابسته به تایید اولیه در آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی پس از نمونه گیری و سپس مرکز تشخیص دارد .

وی اظهار داشت: در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، نمونه‌گیری می‌شود و برای تایید ارسال شده و شرایط قرنطینه‌ای برای آن منطقه اعمال می‌شود.

کشتکار گفت: تاکنون هیچ موردی از ابتلای انسان به آنفلوانزای فوق حادپرندگان گزارش نشده است هرچند همیشه باید مراقب بود و موارد مشکوک را مادام پیگیری و دنبال کرد.

وی مهمترین عامل انتقال این بیماری را عدم رعایت نکات امنیت زیستی (بیوسکوریتی) توسط بهره برداران دانست و افزود: با توجه به خاصیت ویروس به ویژه این نوع از ویروس (H۵N۸) براحتی از طریق مکانیکی انتقال پیدا می‌کند و همین باعث می شود در صورت عدم رعایت ضوابط بهداشتی علی رغم تلاش‌های شبانه روزی اکیپ‌های نظارتی و قرنطینه حجم عظیمی ویروس توسط افراد، وسایل نقلیه، پرندگان وحشی و غیره در منطقه پخش و سبب درگیری سایر واحدهای مرغداری شود.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه از آغاز فصل سرما تمامی فعالیت‌های بهداشتی، قرنطینه ای، نظارتی دامپزشکی تشدید یافت افزود: هم اکنون نیز اکیپ های دامپزشکی و شبکه های دامپزشکی در آمادگی کامل ۲۴ ساعته هستند.

وی بیان داشت: با توجه به حجم بالای تعداد مرغداری، میزان جوجه ریزی و تراکم مرغداری ها و با توجه به سردی هوا و ماندگاری و گردش این ویروس گسترش این بیماری دور از ذهن نیست اگرچه که با برگزاری دوره های آموزشی - ترویجی برای بهره برداران در جهت پیشگیری از انتقال بیماری گام های موثری صورت گرفته است.

کشتکار بیان داشت: از زمان مشاهده اولین مورد از این بیماری در استان، تمام مسئولان و کارکنان دامپزشکی تمام وقت در حال فعالیت و کشیک هستند.

وی اظهار داشت: مداومت و جدیت در کار در عین کمبود نیرو و امکانات به خصوص خودروهای مناسب خود فشار بزرگی بر تمامی مدیران و کارکنان فعال در دامپزشکی وارد می کند.