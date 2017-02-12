به گزارش خبرنگارمهر، رشید قربانی امروزیکشنبه در نشست هم‌اندیشی اساتید گفتمان‌های دینی که در دفتر نماینده ولی فقیه استان کردستان برگزار شد، اجرای گفتمان‌های دینی را حرکت موثری برای پاسخگویی به شبهات دینی جوانان دانست و گفت: باید با استفاده از این طرح روشنگری لازم به نسل جوان صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی در جامعه ما بسیار تهدید کننده هستند و مقابله با آنها همواره مورد تاکیدات مقام معظم رهبری بوده است، عنوان کرد: لذا اجرای گفتمان‌های دینی و چنین طرح‌هایی می‌تواند حرکت موثری برای کاهش این آسیب‌ها در جامعه باشد.

وی بیان کرد: تقویت و توسعه گفتمان‌های دینی در ۱۳۶ مدرسه به صورت سلسله‌وار انجام شده و تبلیغات اسلامی کردستان نیز در این راستا همت و تلاش چشمگیری داشته‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان اجرای طرح گفتمان دینی و همکاری بین حوزه علمیه و آموزش و پرورش را دو فعالیت اولویت‌دار و موثر آموزش و پرورش ذکر کرد و گفت: تعامل با تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه توانسته در مسائل تربیتی کمک موثری به آموزش و پرورش باشد.

استاد گفتمان‌های دینی استان کردستان در این نشست با اشاره به اهمیت و ارزش به روز بودن اطلاعات اساتید گفتمان‌های دینی گفت: باید فن بیان و مخاطب‌شناسی تقویت شود و دوره‌های نیاز محور براساس نیاز جوانان برگزار شود.

اصغر حسینی یادآور شد: با توجه به اینکه امروزه مورد تهاجم فرهنگی دشمنان هستیم باید از ابزارها و شیوه‌های لازم برای مقابله با این هجمه‌ها استفاده کنیم و جوانان را با شیوه و فن تدریس مورد نیاز آگاه کنیم.

وی تقویت روحانیون اهل سنت، آموزش مهارت‌های ارتباطی و توجه بیشتر به آموزش اساتید گفتمان‌های دینی برای افزایش علم و دانش آنها را خواستار شد.

دیگر استاد گفتمان‌های دینی نیز در این جلسه تعمیق باورهای دینی را لازمه کاهش آسیب‌های اجتماعی خواند و گفت: اساتید گفتمان‌های دینی باید این مهم را مورد توجه قرار دهند.

وی اضافه کرد: عدم داشتن سواد رسانه‌ای و برگزاری گفتمان‌های دینی عامل ضعف فرهنگی است و باید به این مسائل مهم توجه بیشتری شود.

کاویان‌نژاد از دیگر اساتید گفتمان‌های دینی نیز در سخنانی خواستار توجه به روستاها برای برگزاری گفتمان‌های دینی شد و گفت: باید این طرح را در مناطق روستایی نیز اجرا کنیم.

وی همچنین استفاده بیشتر از اساتید بومی برای برقراری ارتباط بهتر با دانش‌آموزان را خواستار شد و گفت: این مولفه در پرورش فکری و دینی بهتر دانش‌آموزان موثر است.



