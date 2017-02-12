تدوین برنامه ده ساله صنعت خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران، گفت: ما ٨ سال تحریم ظالمانه را پشت سر گذاشتیم و ایران به هر آنچه که می گوید، پای آن می ایستد و معتقدیم بخشی از جهان امروز هستیم.

وی با بیان اینکه تبلیغات سوء به روشی بود که مانند زمان جنگ تحمیلی که به صدام کمک کردند و بعد خودشان آن را اعدام کردند، بر علیه ایران تحریم وضع شد، افزود: امیدواریم همه به خصوص فعالان اقتصادی قدر توافق برجام را بدانند و برای حفظ فضای به وجود آمده تلاش کنند؛ چراکه هر لحظه برای خودش ارزش دارد و اگر این لحظات را از دست بدهیم، نمی توان آن را جبران کرد.

نعمت زاده ادامه داد: ما با اروپا مذاکرات خوبی شروع کردیم؛ اول مشارکت ایران خودرو با پژو، بعد سیتروئن و بعد هم رنو که امیدواریم به نتیجه برسد و قرارداد رنو قبل از عید امضا شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با آلمان ها در زمینه خودروهای تحاری و سواری قرارداد می بندیم، افزود: جلسات خوبی با سوئدی ها داشتیم و وزیر سوئد امروز به بازدید یکی از سایت های خودرو رفته و کلنگ سایت جدید را زده است.

وی با بیان اینکه با کره جنوبی صحبت کردیم و آنها متعهد شدند که در ایران سرمایه گذاری کنند، اظهار داشت: به آنها گفتم که به ایران بیایید و سرمایه گذاری کنید؛ اکنون هم ظاهرا به عقل آمده اند که بیایند و قراردادی با یکی از شرکتهای خودروساز داشته باشند.

نعمت زاده با اعلام اینکه بازار ایران بزرگ است و جوانان تحصیلکرده مستعدی دارد که بزرگترین سرمایه اش است، افزود: می خواهیم با همکاری یکدیگر کار کنیم و درخواست ما این است که شرکت های خارجی، بخشی از مراکز تحقیقاتی را به ایران بیاورند.

وی افزود: وقتی کار را شروع کردم، دیدم برخورد منفی با خودرو وجود دارد؛ اما به حق نیست؛ بنابراین به مدیران اعلام کردم که باید چهره بیرونی صنعت خودرو را درست کرده و کیفیت، خدمات پس از فروش و گارانتی ها باید اصلاح شود؛ بر این اساس اولین کاری که انجام شد، این بود که برنامه راهبردی ١٠ ساله صنعت خودرو را تا ١٤٠٤ تدوین کردیم؛ البته در طول اجرا، اصلاحاتی نیاز دارد .

نعمت زاده با بیان اینکه کشور ما نیاز به تولید ٢٥٠ هزار گیربکس اتوماتیک دارد، گفت: بنابراین موضوع مشتریان که صاحبان اصلی فعالیت های اصلی هستند و باید سیستم اصلاح شود.

وی ادامه داد: ٢٥ درصد مشکلات مردم کمبود قطعات بوده است؛ اما اکنون دیگر بهانه تحریم را هم نداریم، بنابراین جز انضباط مدیریت، چیزی دیگری نیاز نداریم؛ البته مدیریت تعمیرگاهها هم باید منضبط شود که بر این اساس، در زمینه های سیاست گذاری، آیین نامه های مختلف را اصلاح و تصویب کردیم.

وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: قطعه سازی نیاز به زمان بندی و مدیریت دارد تا قطعه ای ساخته نشود که ریجکت شود.