دستان اصفهان از دستاوردهای جشنواره فجر تهی ماند/خاموشی چراغ سینما

خبرگزاری مهر - گروه استان ها - فاطمه کازرونی: با توجه به کیفیت پایین بسیاری از فیلمهایی سینمایی تولید شده در کشور در طول سال، به طور معمول جشنواره فجر در سامان بخشیدن به این وضعیت میتواند بسیار کمک کننده باشد چراکه از سویی کارگردانان سعی میکنند بهترین فیلمهای خود را برای اکران در این جشنواره آماده کنند و از سوی دیگر نیز شور و نشاط حاصل از برگزاری این جشنواره سالنهای سینمایی را به ویژه در شهرستانها در طول روزهای برگزاری جشنواره گرم میکند.
رونق حاصل از جشنواره فجردر هر شهرستان، همچنین در استقبال از فیلمهای سینمایی در طول سال نیز بسیار تاثیرگذار است؛ درواقع به عقیده کارشناسان استقبال مردمی از هر فیلمِ جشنواره فجر در شهرستانها جدای از حرف و حدیثهای جانبی در ارتباط با قوت و ضعف فیلم، در گرم کردن سینماهای کشور تاثیر دارد این در حالی است که در جشنواره فجر اصفهان در سال جاری به جز یکی دو مورد، اکران فیلمهای خوبی را شاهد نبودیم.
در این ارتباط شیما اسداللهی، کارشناس سینما وتلویزیون به مهر میگوید: هر فیلم خوبی که در جشنواره فجر در شهرستانها اکران شود در طول سال نیز مورد استقبال قرار می گیرد و این استقبال جدای از معروفیت فیلم در کشور است.
اختلاف مسئولان امکان رایزنی برای دریافت فیلمهای خوب را از اصفهان سلب کرد
وی با بیان اینکه امسال فیلمهای خوبی در جشنواره فجر اصفهان به نمایش درنیامد، افزود: در واقع اختلافهای مسئولان که تا یک روز پیش از برگزاری مراسم ادامه داشت امکان رایزنی برای دریافت فیلمهای خوب را از اصفهان سلب کرد.
این کارشناس سینما و تلویزیون با بیان اینکه اغلب فیلمهای جشنواره فجر در اصفهان پایانی تلخ داشت، تصریح کرد: پایان تلخ یک فیلم به معنای بد بودن ساختار و یا محتوای فیلم نیست اما دو نکته را در خود نهفته دارد.
وی اضافه کرد: باید به این نکته اشاره کنیم که در دهه ۶۰ و ۷۰ دیدگاهی در میان کارگردان ایرانی ترویج داشت که فیلمی را میتوان شاهکار دانست که پایانی تلخ و غافلگیرانه داشته باشد.
اسداللهی با اشاره به اینکه این دیدگاه به اندیشههای غربی در پنج یا شش دهه قبل دنیا برمیگردد، ابراز داشت: اکنون این دیدگاه در دنیا به نوعی دچار تحول شده است که کارگردان در فیلمی بسیار تراژیک و تلخ که در تمام مدت پخش موجب گریه مخاطب باشد همواره روزنهای از امید را باقی می گذارد به گونه ای که پس از پایان یک فیلم بسیار غمگینانه، مخاطب در درون خود احساس خوبی دارد.
هنوز دیدگاه های دهه شصتی در ارتباط با پایان تلخ فیلمها در کشور رونق دارد
وی اضافه کرد: این در حالی است که هنوز که هنوز است دیدگاه دهه ۶۰ در فیلمهای سینمایی ما موج میزند و برخی فیلمها به نوعی با تلخی به پایان میرسند که دنیا برای شخصیت فیلم به اتمام میرسد و وی هیچ راه گریزی در زندگی ندارد.
این کارشناس سینما و تلویزیون با اشاره به اینکه این مطلب در دین و آیین ما رد شده است، تاکید کرد: جای این سوال از کارگردانان وجود دارد که چرا به جای اینکه فیلمهای ما مروج این مطلب باشند که تا زمانی که امید به خداوند هست راهی برای زندگی وجود دارد فیلمهای غربی مروج این مطلب شدهاند.
وی اضافه کرد: در بسته فیلمهایی که سهم اصفهان بود چند فیلم از جمله یک روز بخصوص، فصل نرگس و دعوت نامه مضمون پیوند اعضا را داشتند که با وجود مضمون غمگین دارای ساختار و مضوع خوبی بودند.
استقبال مخاطبان اصفهانی از فیلمهای دو روز پایانی جشنواره
گرچه تا روز ششم برگزاری جشنواره فجر در اصفهان، حتی یک سوم صندلیهای سینما نیز پرنشده بود اما فیلم ماجرای نیم روز با توجه به معروفیت کارگردان خود در ساخت فیلمهای مطرحی همچون ایستاده در غبار توانست سینماهای اصفهان را انباشته از جمعیت سازد به نوعی که صف حضور در سینما تا ده ها متر از دوط طرف سینما ساحل ادامه داشت؛ این روند گرچه با استقبالی کمتر برای فیلمهای «خوب، بد، جلف» و آیدا و سارا نیز با تکرار شد اما این استقبال برای دو فیلم مذکور دلیل دیگری داشت.
مزه تلخ فیلمهای جشنواره ۳۵ در اصفهان
زهرا موسوی یکی از مخاطبان فیلمهای جشنواره فجر که دو روز پس از جشنواره فجر برای مشاهده فیلم «چهار اصفهانی در بغداد» به سینما سپاهان آمده است به مهر میگوید: امروز با خانواده برای دیدن فیلم چهار اصفهانی در بغداد آمدم شاید مزه تلخ فیلمهای جشنواره فجر از وجودم خارج شود.
وی با بیان اینکه از کودکی علاقه بسیاری به فیلم وسینما داشته است هر ساله برای تماشای اغلب فیلمهای جشنواره فجر به سینما میرود، گفت: حدود شش یا هفت سال پیش که جشنواره به اصفهان آمد بیش از ۳۰ تا چهل فیلم به نمایش درمی آمد و افتتاحیه و اختتامیه برای جشنواره را شاهد بودیم که بر رونق جشنواره میافزود.
این شهروند اصفهانی مخاطب جشنواره فجر تاکید کرد: امسال من فیلم های دو روز اول جشنواره را از دست دادم چراکه مسئولان تکلیف خود را نمیدانستند و تا لحظه آخرِ برگزاری جشنواره گویی با یکدیگر اختلاف داشتند.
وی با انتقاد از تعداد فیلمهای اکران شده در اصفهان گفت: شهرهای کوچک مجاور اصفهان که روزی جزو استان ما بودند امسال ۲۴ فیلم بر پرده اکران داشتند در حالیکه روند اکران جشنواره اصفهان آن هم با کلی منت مسئولان به جایی رسید که تنها ۱۶ فیلم در سینماهای اکران شد.
موسوی تاکید کرد: از سویی فیلم های به نمایش درآمده بسیار ضعیف بود و با اینکه اصفهانیها از فیلم خوب بد جلف استقبال کردند اما به نظر من این فیلم حرفی برای گفتن نداشت.نیما مازندرانی مخاطب دیگری است که در کنار سینما حضور دارد.
سینماهای اصفهان در ایام جشنواره فجر خالی از جمعیت بود
وی که هشت فیلم از جشنواره فجر را مشاهده کرده است به مهر می گوید: سینماهای اصفهان در ایام جشنواره فجر خالی از جمعیت بود و تنها در دو روزپایانی که فیلمهای ماجرای نیم روز و خوب بد جلف به نمایش درآمد صندلی خالی در سینما باقی نماند.
احساس پوچ مخاطبان پس از فیلم «خوب، بد، جلف»
وی افزود: من فیلم ارزشی مانند ماجرای نیم روز را از خوب، بد جلف جدا می دانم چراکه فیلم مهدویان از نظر ساخت، فیلمنامه بسیار زیبا و طراحی لباس این فیلم به نظر من به نوعی شگفتانگیز و بسیار خوب فضای سال ۶۰ را تداعی می کرد.
«خوب، بد، جلف» فیلمی بود که در تمام مدت مخاطب را می خنداند اما در نهایت هیچ چیز برای تماشاگران باقی نمی گذارد و مخاطب با احساس پوچی سینما را ترک می کند.
اسداللهی در این ارتباط می گوید: سه فیلم در جشنواره فجر امسال مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت که شامل فیلمهای ماجرای نیم روز به کارگردانی مهدویان، «خوب، بد، جلف» به کارگردانی پیمان قاسم خانی و سارا و آیدا به کارگردانی مازیار میری است.
فیلم مهدویان پایانی تلخ دارد اما مخاطب با احساس شعف سینما را ترک می کند
در این میان فیلم مهدویان از جمله فیلمهایی است که گرچه پایان تلخی دارد اما مخاطب با احساس شعف و شور سینما را ترک می کند چراکه فیلم علاوه بر ساختار مناسب همانا مفهوم امید را در خود دارد ضمن اینکه به خوبی اتقاقات سال ۶۰ را به تصویر کشیده است.
دلیل استقبال از فیلم «خوب، بد، جلف» تنها در خنده دار بودن آن خلاصه می شود به نوعی که مخاطبان خسته از فیلم های تلخ جشنواره به سینما می آیند تا ساعتی شاد باشند گرچه شاید با همان احساس خوب ماجرای نیم روز سینما را ترک نکنند.
آیدا و سارا آخرین فیلمی است که در جشنواره فجر به نمایش درآمد از این رو مخاطبان اصفهانی که به دلیل تبلیغات نامناسب در روزهای پایانی جشنواره متوجه برگزاری جشنواره فجر در اصفهان نشده اند به سینما می آیند تا جشنواره را به طور کامل از دست ندهند درحالیکه این فیلم نیز داستانی نو را در برندارد.
آیدا و سارا گرچه به نوعی پیروزی وجدان بر منافع شخصی را حتی با وجود ایجاد سختترین شرایط به نمایش میگذارد اما ششخصیت اصلی فیلم با این کار همه داشتههای خود را از دست میدهد و نه از سوی قانون و نه مردم جایی برای این فرد که زندگی شاد خود را فدای وجدان کرده است دریافت نمی کند که البته تلنگری در نوع عملکرد ما محسوب میشود اما فیلم موجب احساس سرخوردگی مخاطب میشود.
اختلافات مسئولان امکان درآمدزایی سینمایی را از پایتخت فرهنگی جهان اسلام گرفت
امسال جشنواره فجر نتوانست کمبود فیلمهای پرمخاطب در طول سال گذشته را برای سینمای اصفهان جبران کند.
در واقع سینماهای اصفهان در طول سال گذشته چندان استقبالی از فیلمهای جشنوارهای و غیرجشنوارهای نداشت و برخی فیلمهای معروف مانند هفت ماهگی و نفس تنها یک هفته بر پرده سینما باقی بودند.
گرچه مسئولان این امر را ناشی از کمبود سینما در اصفهان و تلاش برای اکران تمام فیلم ها می دانند اما استقبال چندانی نیز از سوی مخاطبان از این فیلم ها شاهد نبودیم.
امید می رود در طول سال آینده با اکران فیلمهای شاخص سی و پنجمین جشنواره فجر که در روزهای بهمنماه ۹۵ جالی خالی آن ها در اصفهان محسوس بود، شاهد رونق سینماهای اصفهان باشیم گرچه هیچ گاه اکران این فیلمها جای خالی آنها را در پر رونقترین زمان سینماهای اصفهان پر نخواهد کرد.
در واقع اختلافات مسئولان برای برگزاری جشنواره فجر در اصفهان که تا لحظه آخر و حتی در زمان اکران فیلمهای جشنواره فجر با کنایههای مختلف به یکدیگر ادامه داشت گریبان خود آنها و امکان درآمدزایی سینمایی را از پایتخت فرهنگی جهان اسلام را گرفت.
نظر شما