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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۹

تعطیلی مدارس فارس متناسب با وضعیت جوی اعلام می شود

تعطیلی مدارس فارس متناسب با وضعیت جوی اعلام می شود

شیراز _ مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: تعطیلی مدارس فارس و شیراز متناسب با اعلام وضعیت جوی استان توسط هواشناسی و توسط سخنگوی ستاد مدیریت بحران فارس اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فیاض پور بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بحران استانداری فارس با بیان اینکه آمادگی کامل برای مقابله با بحران وجود دارد تاکید کرد: کارگروه های مختلف برنامه ریزی و پیش بینی لازم را انجام داده اند.

وی ادامه داد: در خصوص تعطیلی مدارس در روز دوشنبه متناسب با اعلام وضعیت جوی توسط سازمان هواشناسی و با اعلام سخنگوی ستاد مدیریت بحران فارس انجام می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس یادآور شد: تمامی مسئولین مربوط با ستاد بحران متناسب با ابلاغیه های خود با رسانه ها در ارتباط باشند.

فیاض پور تصریح کرد: رسانه ها در زمان بحران وظیفه بسیار سنگینی را بر عهده دارند و مسئولین نیز متناسب با وظیفه کاری خود پاسخگوی خبرنگاران برای اطلاع رسانی بیشتر باشند.

وی تاکید کرد: هرگونه تعطیلی مدارس در استان فارس متناسب با اعلام هواشناسی و به وسیله سازمانهای رسمی اعلام می شود.

کد مطلب 3905124

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