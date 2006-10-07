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۱۵ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۲۷

عضو شوراي شهر اراك در گفتگو با مهر:

اراك به دليل وجود لايحه تجميع عوارض از دريافت ماليات كارخانه ها محروم است

عضو شوراي اسلامي شهر اراك گفت: لايحه تجميع عوارض باعث شده عوارض كارخانه هايي كه در منطقه اراك مستقر است ، به ديگر شهرهاي كشور برود و خود اراك از فوائد اين عوارض بي بهره بماند.

حسين حمزه لوئيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اراك ، افزود: يكي از مشكلات شهري اراك ، نبود اعتبارات كافي براي عمران و آباداني شهر است.

 

وي گفت: كارخانه هاي بزرگ و ممتاز در اراك مستقر است اما به دليل وجود لايحه اي به نام تجميع عوارض ، كمترين بهره از اين كارخانه ها نصيب عمران شهري اراك مي شود. در حالي كه اين شهر با مشكلاتي نظير آلودگي هوا ، ترافيك ، افزايش جمعيت شهري و عدم آباداني در نقاط مختلف شهر مواجه است.

 

حمزه لوئيان تصريح كرد: اگر عوارض هر منطقه در همان منطقه هزينه شود مي توان اميدوار بود كه مسائل شهري اراك در مسير حل شدن سرعت بيشتري به خود بگيرد و دست شوراهاي اسلامي شهر نيز بازتر كند.

 

وي اضافه كرد: بحث لغو لايحه تجميع عوارض و اختصاص عوارض هر منطقه به همان منطقه در ديدار رئيس جمهور با مردم استان مركزي در اراك مورد تاييد قرار گرفت و ما هم چنان منتظر تحقق آن هستيم تا شاهد كم شدن مشكلات اراك نيز باشيم.

 

حمزه لوئيان ، نبود مديريت واحد شهري را از ديگر مشكلات شوراهاي اسلامي شهرها خواند و گفت: نبود مديريت واحد باعث تداخل كارهاي شهري در يكديگر شده و بازدهي فعاليت ها را پايين مي آورد و از سوي ديگر هزينه ها را بالا مي برد.

 

وي از استاندار استان مركزي خواست بيش از گذشته از پروژه هاي شهري مانند پروژه 55 متري اراك حمايت كند و براي آنها از دولت اعتباراتي بگيرد.

کد مطلب 390513

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