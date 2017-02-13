درسگفتارهای ایدئولوژی های اجتماعی و فلسفه فقه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایدئولوژی‌های اجتماعی نظام هایی فکری، معرفتی و ارزشی هستند که نظریه ها و عمل های سیاسی و اجتماعی را هدایت می کنند. در دوران معاصر ایدئولوژی‌هایی چون لیبرالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم، توتالیتاریسم و ... بر نظامهای اجتماعی حاکم‌ بوده و هستند و نه تنها حیات سیاسی- اجتماعی که حتّی حیات معنوی انسان‌ها را نیز دست‌خوش تغییرات بنیادین نموده اند.

عبدالحسین خسروپناه طی چهل جلسه به تبیین، توصیف، تحلیل و ارزیابی مبانی، اصول و ساختارهای این ایدئولوژی ها بر اساس رویکرد عقلانیت اسلامی پرداخته است. وی پس از بررسی چیستی ایدئولوژی و چگونگی مداخله آن در عرصه نظر و عمل، مبانی ایدئولوژی‌های مدرن را مورد توجّه قرار داده و ماتریالیسم، اومانیسم، سوبجکتیویسم و سکولاریسم را بررسی کرده و در نهایت به تبیین ایدئولوژی اسلامی پرداخته‌ است.

بیش از یک دهه است که واژه «فلسفه فقه» درمجامع علمی و حوزوی و دانشگاهی مطرح شده است. گفتگو از فلسفه فقه سخن از یک علم مدوّن، مستقل، و با آغار و انجامی روشن در کنار علوم دیگر نیست بلکه بحث از علمی در آستانه تدوین و ظهور است. این واقعیت باعث شده تا متکفلان بحث از فلسفه فقه در مواضعی مهم و اساسی با یکدیگر اختلاف داشته باشند.

خسروپناه طی ۲۵ جلسه به بحث پیرامون مسائل فلسفه فقه از جمله چیستی فلسفه فقه، چیستی و فرآیند حکم، مسائل و ارتباط فقه با دیگر علوم پرداخته‌است.

مجموعه این درسگفتارها توسط انتشارات موسسه حکمت و فلسفه در قالب یک مجموعه صوتی منتشر شده است.