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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۶

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد:

نهادهای خدمات رسان برای مقابله باسیلاب احتمالی استان آماده باشند

نهادهای خدمات رسان برای مقابله باسیلاب احتمالی استان آماده باشند

یاسوج- معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: همه دستگاههای اجرایی به ویژه نهادهای خدمات رسان برای مقابله با سیلاب احتمالی چند روز آینده آماده باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی بعدازظهر یکشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان افزود: براساس پیش بینی سازمان هواشناسی در این بارندگی بارش شدید باران و برف در استان پیش بینی شده است.

وی بیان داشت: در این راستا باید ستاد مدیریت بحران شهرستانهای هشت گانه استان در اسرع وقت تشکیل شود.

نیک اقبالی بر اعلام اخطارها و هشدارهای لازم به کشاورزان و عشایر استان تاکید کرد و گفت: باید در راستای تامین مواد غذایی و مایحتاج ضروری روستائیان و عشایر، توزیع نفت، سیلندر گاز و توزیع آرد بین اهالی مناطق روستایی و عشایری تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی افزود: همچنین در زمینه جلوگیری از قطعی آب، برق، گاز، آنتن تلفن همراه و سیستمهای مخابراتی و بی سیم در استان باید تهمیدات لازم اتخاذ شود.

نیک اقبالی اظهار داشت: در صورت لزوم باید از ظرفیتها و امکانات برخی دستگاههای اجرایی از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بسیج و سپاه فتح در مدیریت بحران استفاده شود.

کد مطلب 3905186

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