نهادهای خدمات رسان برای مقابله باسیلاب احتمالی استان آماده باشند

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی بعدازظهر یکشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان افزود: براساس پیش بینی سازمان هواشناسی در این بارندگی بارش شدید باران و برف در استان پیش بینی شده است.

وی بیان داشت: در این راستا باید ستاد مدیریت بحران شهرستانهای هشت گانه استان در اسرع وقت تشکیل شود.

نیک اقبالی بر اعلام اخطارها و هشدارهای لازم به کشاورزان و عشایر استان تاکید کرد و گفت: باید در راستای تامین مواد غذایی و مایحتاج ضروری روستائیان و عشایر، توزیع نفت، سیلندر گاز و توزیع آرد بین اهالی مناطق روستایی و عشایری تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی افزود: همچنین در زمینه جلوگیری از قطعی آب، برق، گاز، آنتن تلفن همراه و سیستمهای مخابراتی و بی سیم در استان باید تهمیدات لازم اتخاذ شود.

نیک اقبالی اظهار داشت: در صورت لزوم باید از ظرفیتها و امکانات برخی دستگاههای اجرایی از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بسیج و سپاه فتح در مدیریت بحران استفاده شود.