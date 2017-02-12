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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۰۲

المیادین:

زخمی شدن«ابوبکر البغدادی» تکذیب شد

زخمی شدن«ابوبکر البغدادی» تکذیب شد

در حالیکه پیشتر یک منبع امنیتی عراق از زخمی شدن سرکرده داعش بر اثر حملات هوایی در استان الانبار خبر داد، برخی رسانه ها این خبر را تکذیب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، شبکه المیادین به نقل از فرماندهی عملیات مشترک عراق خبر زخمی شدن «ابوبکر البغدادی»  را تکذیب کرد.

این در حالی است که پیشتر سومریه نیوز به نقل از منابع امنیتی عراق از زخمی شدن سرکرده گروه تروریستی تکفیری داعش خبر دادند.

یک منبع امنیتی عراق که خواسته بود نامش فاش نشود، اعلام کرد: «ابوبکر البغدادی» سرکرده داعش ،بر اثر حملات هوایی در منطقه «القائم» در استان الانبار زخمی شده است.

پیش از این نیز حیدر العبادی حیدر العبادی در عین حال فاش کرد که محل اختفای ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش شناسایی شده است و از انزوای وی پس از کشته شدن بسیاری از مشاورانش در حملات هوایی خبر داد.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی عراق همچنان به مبارزه خود با تروریست ها در موصل عملیات می دهند.

در همین رابطه، نیروهای الحشد الشعبی موفق شدند ۲۰ عنصر تکفیری داعش را در عملیاتی در مناطقی واقع در غرب موصل به هلاکت برسانند و ادوات و تجهیزات آنها را منهدم کنند.

کد مطلب 3905233

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