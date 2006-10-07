مهندسي فرهنگي بايد مبتني بر باورهاي انقلاب اسلامي باشد

محمد باقر خرمشاد - معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود : اگر ورود دين در دانشگاه به مفهوم برخورد و خشونت بود گذشت يك سال از فعاليت وزارت علوم دولت نهم كفايت مي كرد كه اين اتفاق روي دهد. اتفاق نيفتادن برخوردهاي فشاري و سلبي بعد از فعاليت وزارت علوم دولت نهم دليلي روشن بر اين است كه مراد همفكران دكتر احمدي نژاد از ورود دين به دانشگاه به هيچ وجه بار سلبي نداشته است.

وي اضافه كرد : بحث ورود دين در كليه اركان جامعه مطرح است و صرفا به حوزه وزارت علوم محدود نمي شود. جامعه ديني جامعه اي است كه دينداران در آن براي رشد و تعالي از فضاي باز برخوردار باشند و فرصت و بستر رشد در دينداران فراهم شود.

عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت : گاهي مواقع برخي رفتارها در دانشگاه ديده مي شد كه نمي توان نمره قبولي به آن داد چرا كه نه تنها با استانداردهاي ديني و اسلامي و ايراني همخواني نداشت بلكه با استانداردهاي محيط هاي آكادميك نيز در تضاد بود.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم گفت : يكي از تبعات حضور اسمي دين در دانشگاه ها اين است كه رفتارها، پديده ها و حوادثي كه شايسته دانشگاه هاي انقلاب اسلامي نيست آشكارا به حساب دين مي آيد اما هر قدر از فضاي لمپنيسم سياسي و شانتاژ فاصله مي گيريم عقلانيت و خرد علمي باعث متعادل و معقول شدن فضا مي شود.

خرمشاد افزود : چيدن بخشي از پازل مهندسي فرهنگي بر عهده وزارت علوم است و مهندسي فرهنگي كه توسط وزارت علوم انجام مي شود بايد مبتني بر باورهاي دانشگاهي و باورهاي انقلاب اسلامي باشد تا جهت گيري هاي دانشگاه مشخص شود لذا هدف كلان وزارت علوم دنبال كردن دانشگاه تمدن ساز است . اجزاء مختلف دانشگاه بايد طوري عمل كنند كه اين تمدن ساخته شود.

وي اضافه كرد: آموزه هاي ليبرالي وانمود مي كنند آزادي به معناي "هر چه پيش آيد خوش آيد" است اما مهندسي فرهنگي اعتقاد دارد كه فرهنگ پديده اي خنثي نيست بلكه فرهنگ اهداف و تعاريفي دارد و جامعه را به سمت اهداف سوق مي دهد.