تشکر کمیسیون امنیت ملی از حضور ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین نقوی حسینی، در تشریح نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: این کمیسیون از حضور باشکوه، متحد، یکپارچه ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن و پاسخ دندان شکن به یاوه سرایی های دشمنان به سرکردگی آمریکا تقدیر و تشکر کرد. حضوری که در آن همه اقشار اعم از زنان و مردان، نوجوانان و جوانان و بزرگسالان حتی خردسالان، همه اقوام و همه اصناف حضور داشتند و باشکوه ترین راهپیمایی را در همه استان ها و شهرستان های کشور برگزار کردند، تبعیت از ندای مقام معظم رهبری و مقابله با تهدیدات و یاوه گویی های دشمنان بود.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در ادامه جلسه امروز، بروجردی رئیس کمیسیون گزارشی از سفر خود و هیات همراه به پاکستان ارائه کرد و پس از آن وارد بحث اصلی جلسه امروز شد. بحث جلسه امروز، بررسی کمک ها و مساعدت های توسعه ای جمهوری اسلامی در خارج از کشور بود. در این زمینه، مسئولین ذی ربط از حوزه اقتصادی وزارت خارجه حضور یافته و گزارش ارائه کرد.

وی تصریح کرد: در این جلسه گفته شد که طی سال های ۸۵ الی ۹۱ روی هم رفته، ۱۶۴ میلیون دلار برای کمک های توسعه ای تخصیص یافت که ۱۲۶ میلیون دلار آن عملیاتی شد و مابقی آن به خزانه بازگشت داده شد. اغلب مبالغ هم در حوزه های فرهنگی، بهداشت و درمان از طریق هلال احمر هزینه شده و از سال ۹۲ به بعد هم در این زمینه هیچ هزینه ای صورت نگرفته است.

نقوی حسینی تصریح کرد: همچنین در این جلسه گفته شد که با توجه به شانزده سرفصلی که می توان با کمک توسعه ای به آن سرفصل ها در کشورهای دیگر، موجب گسترش بازار تولید داخلی خود شویم و یا سرمایه گذاری انجام دهیم که هم خدمت رسانی باشد و هم سودآور و به لحاظ اقتصادی مثل برخی مراکز بهداشت و درمان که خارج از کشور داریم. همچنین در این جلسه، از وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی از نوع سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران خارج از کشور ارائه شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: همچنین در نشست امروز کمیسیون امنیت، مرکز پژوهش های مجلس نیز اعلام کرد که در سنجش میزان اثربخشی این سرمایه گذاری ها مساعدت ها و کمک های توسعه ای جمهوری اسلامی نیازمند بررسی دقیق است. اگرچه در سال های اخیر و در بودجه سنواتی این سال ها مبلغی در نظر گرفته نشده و بنابراین اقدام خاصی هم انجام نشده است. در پایان مقرر شد که گردآوری اطلاعات و گزارش های دقیق تری تهیه و مجددا در جلسات آتی به بحث و بررسی گذاشته شود.