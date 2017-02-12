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۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۱۹

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

روستاهای صعب‌العبور چهارمحال و بختیاری گاز رسانی می شوند

روستاهای صعب‌العبور چهارمحال و بختیاری گاز رسانی می شوند

شهرکرد- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: روستاهای صعب‌العبور استان چهارمحال و بختیاری گازرسانی می شوند.

سیامک سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روستاهای صعب‌العبور استان چهارمحال و بختیاری گازرسانی می شوند، اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های سردسیر کشور است که توسعه گازرسانی به روستاهای این استان باید در اولویت باشد.

وی عنوان کرد: طی برنامه ریزی های انجام شده روستاهای صعب‌العبور استان چهارمحال و بختیاری تا سال ۹۷ گازرسانی می شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: توسعه گازرسانی به روستاها وابستگی مردم به جنگل و منابع طبیعی را کاهش می دهد و نقش مهمی در حفظ هوای پاک در این استان دارد.

وی با اشاره به اینکه درصد بسیار کمی از مناطق استان چهارمحال و بختیاری دارای نعمت گاز نیستند، عنوان کرد: تنها چهار درصد از مناطق استان هنوز گازکشی نشده اند.

کد مطلب 3905322

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