سیامک سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روستاهای صعب‌العبور استان چهارمحال و بختیاری گازرسانی می شوند، اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های سردسیر کشور است که توسعه گازرسانی به روستاهای این استان باید در اولویت باشد.

وی عنوان کرد: طی برنامه ریزی های انجام شده روستاهای صعب‌العبور استان چهارمحال و بختیاری تا سال ۹۷ گازرسانی می شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: توسعه گازرسانی به روستاها وابستگی مردم به جنگل و منابع طبیعی را کاهش می دهد و نقش مهمی در حفظ هوای پاک در این استان دارد.

وی با اشاره به اینکه درصد بسیار کمی از مناطق استان چهارمحال و بختیاری دارای نعمت گاز نیستند، عنوان کرد: تنها چهار درصد از مناطق استان هنوز گازکشی نشده اند.