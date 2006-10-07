مقامهاي آلماني و فرانسوي مسائل بين المللي را بررسي مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان،"توماس استيج " سخنگوي دولت آلمان با اعلام اين خبر افزود : وزراي دو كشور در اين نشست مشترك كه ساليانه 2 بار برگزار مي شود در تاريخ 12 اكتبر ( 20 مهر ) در پاريس گرد هم مي آيند.

وي با اشاره به اهميت دو كشور در سطح اروپا و جهان خاطر نشان كرد : وزراي كابينه هاي فرانسه و آلمان علاوه بر بررسي مناسبات دوجانبه، درباره مهمترين مسائل بين المللي از جمله موضوع هسته اي ايران ، رويدادهاي اروپا و وضعيت خاورميانه گفتگوهايي را انجام خواهند داد .

بر اساس گزارش هاي رسيده " آنجلا مركل " صدراعظم آلمان و " ژاك شيراك " رئيس جمهوري فرانسه در ديدار جداگانه اي گفتگوهايي را درباره بسط و توسعه همكاري هاي دوجانبه انجام خواهند داد .

اين در حالي است كه آلمان و فرانسه همواره در پي موضع مشتركي در قبال مسائل بين الملل هستند .