نيازي به واردات مرغ نيست / تعرفه واردات كنجاله سويا 5 درصد افزايش يافت

محمد يوسفي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر ،‌ اقدامات دولت را در زمينه كاهش تعرفه واردات مرغ به ضررتوليد كنندگان دانست و گفت:‌ سياست هاي اتخاذ شده درزمينه كاهش تعرفه واردات مرغ به صفر درصد مغاير با حمايت ازتوليد كنندگان مرغ است .

وي با اشاره به اينكه با توجه به شرايط كنوني و درصورت ادامه روند مشكلات و متضرر شدن مرغداران ،‌ توليد كاهش خواهد يافت ،‌ گفت:‌ اگر توليد براي مرغداران صرفه اقتصادي نداشته باشد ،‌ اقدامي براي جوجه ريزي نخواهند كرد .

يوسفي تصريح كرد: مسئولان تاكنون وعده هاي بي شماري را در مورد حمايت از توليد كنندگان مرغ داده اند كه عملي نشده و اين درحالي است دولت به جاي ارائه راه حل ريشه اي براي حل مشكلات اقدام به فراهم آوردن شرايط مناسب براي واردات مي كند .

وي با تاكيد بر اينكه مگر فقط قيمت مرغ افزايش يافته و قيمت ساير كالاها همچنان ثابت مانده كه مسئولان براي اين محصول اقدام به كاهش تعرفه واردات كرده اند ،‌ گفت: اگر مسئولان سياست كاهش تعرفه واردات مرغ را براي پايين آوردن قيمت اين محصول اتخاذ كرده اند ، ‌قيمت مرغ بايد تا چه حدي پايين بيايد وچه دستگاهي توليد مرغداران را تضمين خواهد كرد ؟‌

يوسفي تصريح كرد:‌ اگر وزارتخانه هاي مرتبط ( بازرگاني و كشاورزي ) توانسته بودند اقدامي براي متعادل شدن قيمت مرغ بكنند كه هم اكنون نبايد قيمت مرغ در برخي نقاط تا كيلويي 2200 تومان نيز به‌فروش مي رسيد .

وي كاهش قيمت تمام شده مرغ را اساسي ترين راهكار براي متعادل شدن قيمت مرغ دانست و گفت:‌ اين در حالي است كه مسئولان به جاي اجراي اقدامات اساسي براي كاهش قيمت تمام شده اين محصول با بالابردن تعرفه واردات كنجاله سويا ‌از 25 درصد به 30 درصد عملا قيمت تمام شده اين محصول افزايش داده اند .

يوسفي ميزان جوجه ريزي درمهر ماه را حدود 68 ميليون قطعه اعلام كرد و افزود:‌ اين درحالي است كه از مهرماه سال گذشته عمليات معدوم كردن جوجه ها به دليل كاهش قيمت جوجه يكروزه و عدم صرفه آن براي توليد كنندگان همچنان ادامه دارد .

وي تعداد واحدهاي مرغ گوشتي را دركشور ،‌16 هزار واحد اعلام كرد و تصريح كرد:‌ اين درحالي است واحدهاي مرغداري به دليل مشكلات موجود پايين تر از ظرفيت خود كار مي كنند به طوريكه هم اكنون ميانگين جوجه ريزي در واحدها 5/3 دوره است در حالي كه اين زمان مكي تواند حداقل پنج و حداكثر شش دوره باشد .