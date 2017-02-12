سید نعمت خلیفه سرمربی تیم تکواندو دانشجویان شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی فدراسیون تکواندو عصر امروز در پایان جلسه چند ساعته خود مهدی بی باک را به عنوان سرمربی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان انتخاب کرد و پس از آن، هدایت تیم اعزامی به یونیورسیاد جهانی دانشجویان از سوی رحیمی رئیس انجمن تکواندو فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی به سید نعمت خلیفه سپرده شد.

سید نعمت خلیفه از تحصلیکرده های تکواندو و استاد دانشگاه است.وی با تیم ملی اوایل سالجاری عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرد و با تیم تکواندو دانشجویان سابقه کسب عنوان قهرمانی جهان را در کارنامه دارد. ندا زارع نیز هدایت تیم بانوان را برعهده خواهد داشت. همچنین هدایت تیم‌ملی پومسه دانشجویان در گروه مردان به احمد اخلاقی و در بخش بانوان نیز به فاطمه اسدپور سپرده شد.

فدراسیون تکواندو امروز همچنین وحید عبداللهی را به عنوان سرمربی تیم‌ نوجوانان در بخش مبارزه، علی سلمانی را به عنوان سرمربی پومسه، اعظم درستی و فاطمه اسدپور را در بخش دختران انتخاب و معرفی کرد.

تکواندو ایران سال آینده حضور در بازیهای کشورهای اسلامی، قهرمانی نوجوانان آسیا و قهرمانی مردان جهان را پیش رو دارد.