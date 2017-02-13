تهدید جدی برای جوانان/ دخانیات سالیانه جان۶۵ هزار نفر را می گیرد

خبرگزاری مهر-گروه استان ها:امروز گسترش استفاده از مواد دخانی بویژه قلیان یک خطر جدی در جامعه ایران محسوب می شود و این امر ذهن برنامه ریزان و تصمیم گیران این عرصه را به خود مشغول کرده است.

دشمن در حوزه جنگ نرم تلاش دارد تا با گسترش استفاده از مواد دخانی، اهداف و برنامه های دیگر خود را در جامعه اسلامی ایران پیاده کند و در این میان، مبارزه با دخانیات به عنوان راهکاری مهم در حوزه مقابله با جنگ نرم دشمن به حساب می آید.

جان باختن یک نفر در هر ثانیه و ۶۵ هزار نفر در طول سال و کشف ۲۲ سرطان ناشی از مصرف مواد دخانی نشان دهنده تهدیدهای پیش رو در این عرصه است.

شهرستان ورامین یکی از مناطق پیشگام در عرصه های فرهنگی و اجتماعی در کشور محسوب می شود و به همین خاطر جمعیت مبارزه با دخانیات با توجه به ظرفیت های موجود در این منطقه، ورامین را به عنوان پایلوت طرح اولین شهر بدون دخانیات ایران برگزیده است.

طی سال های اخیر در حوزه فرهنگسازی مبارزه با دخانیات در ورامین اقدامات مثبت و سازنده ای انجام شده است اما همچنان عزم جدی تر همه مسئولان و دستگاه های مختلف را می طلبد.

تلاش های صورت گرفته در ورامین به حدی بوده که در ایام الله دهه مبارک فجر، حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری و از مسئولان جمعیت مبارزه با دخانیات به ورامین سفر و از آیت الله محمودی امام جمعه ونماینده ولی فقیه در این شهرستان به عنوان مسئول فعال در حوزه مبارزه با مواد دخانی تجلیل کرد.

امروز نیز مسئولان تأکید دارند که استفاده از ظرفیت های مختلف در حوزه مبارزه با دخانیات و آگاهسازی و فرهنگسازی در میان خانواده ها و نوجوانان و جوانان می تواند زمینه را برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده فراهم سازد.

سالیانه ۶۵ هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند

حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت شهرستان ورامین و عضو جمعیت مبارزه بادخانیات این شهرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که امروز دشمن سرمایه گذاری ویژه و هنگفتی را در حوزه مواد مخدر و دخانیات انجام داده است، اظهار داشت: امروز دشمن با ترویج مصرف مواد دخانی در میان اقشار مختلف مردم بویژه جوانان و نوجوانان به دنبال رسیدن به اهداف دیگری است.

وی افزود: فردی که به مواد دخانی و مخدر اعتیاد پیدا کرد، نمی تواند به نقش خود در اجتماع به خوبی عمل کرده و این بهترین خبر برای دشمن در عرصه جنگ نرم خواهد بود.

جان باختن یک نفر در هر شش ثانیه بر اثر مصرف دخانیات، نشان دهنده برنامه ریزی دقیق و پیچیده دشمن است

محمودی با اشاره به جان باختن ۶۵ هزار نفر در سال بر اثر مصرف مواد دخانی ادامه داد: بر اساس آمارها، در طول سال بیش از ۶۵ هزار نفر بر اثر مصرف مواد دخانی جان خود را از دست می دهند.

وی با تأکید بر این نکته که در هر شش ثانیه، یک نفر جان خود را بر اثر مصرف مواد دخانی از دست می دهد، اضافه کرد: جان باختن یک نفر در هر شش ثانیه بر اثر مصرف دخانیات، نشان دهنده برنامه ریزی دقیق و پیچیده دشمن است.

هر ایرانی سرباز مبارزه با دخانیات در کشور باشد

محمودی با اشاره به ضرورت درمان این درد بزرگ گفت: امروز برای مقابله با مواد دخانی باید همه به صحنه و میدان آمده و برای درمان این درد بزرگ به وظیفه خود عمل کنند و در این میان، خانواده ها نقش مهم و بی بدیلی را بر عهده دارند.

وی با تأکید بر این نکته که همه اقدامات باید از خانواده به عنوان مهم ترین رکن اجتماع آغاز شود، ادامه داد: امروز خانواده ها در خط مقدم مقابله با مواد دخانی قرار دارند و هر فردی در جامعه باید سرباز عرصه مبارزه با دخانیات باشد.

محمودی گفت: دشمن دست از کینه توزی و برنامه ریزی برنمی دارد و باید اقشار مختلف مردم ایران اسلامی با هوشیاری و آگاهی از تهدیدات دشمن، به مقابله با توطئه های استکبار بپردازند.

ورامین همواره در عرصه های دینی، انقلابی و فرهنگی پیشگام بوده و در صورت همدلی و اتحاد مردم و مسئولان، می تواند در حوزه مبارزه با دخانیات نیز به الگویی برای سایر نقاط کشور تبدیل شود

وی با اشاره به این نکته که ورامین به عنوان پایلوت اولین شهر بدون دخانیات انتخاب شده است، ادامه داد: امروز تلاش هایی برای تبدیل شدن ورامین به اولین شهر بدون دخانیات ایران انجام شده است اما هنوز تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله وجود دارد.

محمودی عنوان کرد: مقابله و مبارزه با دخانیات وظیفه یک نهاد و ارگان نیست و باید همه افراد جامعه به همراه مسئولان به میدان آمده و ورامین را به اولین شهر بدون دخانیات ایران تبدیل کنند.

وی بیان داشت: شهرستان ورامین همواره در عرصه های دینی، انقلابی و فرهنگی پیشگام بوده است و در صورت همدلی و اتحاد مردم و مسئولان، می تواند در حوزه مبارزه با دخانیات نیز به الگویی برای سایر نقاط کشور تبدیل شود.

اجرای طرح پاد برای نخستین بار در ورامین

محمدرضا مسجدی دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات کشور نیز با تجلیل از همکاری مسئولان شهرستان ورامین در حوزه مبارزه با دخانیات اظهار داشت: امروز دشمن در عرصه آلوده کردن دختران و پسران ایرانی به دخانیات برنامه دارد.

وی خطر استفاده از قلیان را بیش از سیگار دانست و افزود: مصرف قلیان خطرات جدی و سنگینی را به انسان وارد می کند و باید با آن به مقابله پرداخت.

مسجدی ادامه داد: شهرستان ورامین به عنوان پایلوت طرح شهر بدون دخانیات درکشور انتخاب شده است و در این زمینه طرح های متعددی در این منطقه انجام می شود.

وی آشناسازی جوانان و نوجوانان با خطرات مصرف دخانیات را از جمله برنامه های جمعیت مبارزه با دخانیات دانست و اضافه کرد: طرح پاد یکی از طرح های مهم در حوزه مبارزه با دخانیات است که تلاش می شود با آگاه سازی و آموزش به دانش آموزان، آینده سازان ایران اسلامی را به عنوان سفیران این عرصه جذب کنیم.

مسجدی عنوان کرد: نقش رسانه ها بویژه رسانه ملی نیز در حوزه مبارزه با دخانیات بسیار مهم است و باید همه در این عرصه به وظیفه ذاتی خود عمل کنند.

به هر ترتیب مصرف دخانیات به عنوان یک خطر جدی، اقشار مختلف مردم بویژه جوانان و نوجوانان را تهدید می کند و در این میان، مسئولان در کنار برنامه ریزان و تصمیم گیران باید با ارائه راهکارهای عملیاتی، زمینه را برای کاهش و حذف مواد دخانی در جامعه فراهم آورند.

از طرف دیگر هوشیاری و حساسیت خانواده ها نسبت به استفاده فرزندان و جوانان خود از مواد دخانی می تواند از بسیاری آسیب ها و تهدیدها جلوگیری به عمل آورد.