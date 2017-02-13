بیژن مقانلو با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: تکواندو ایران یک تیم ملی جوان اما با تجربه را در اختیار دارد که با برنامه ریزی دقیق و حمایت همه ارکان تکواندو می تواند عنوان قهرمانی دو سال قبل در روسیه را تکرار کند.

وی در مورد انتخاب مهدی بی باک هم گفت: من هم مانند رئیس فدراسیون معتقدم تکواندو ایران استعدادهای بزرگی در مربیگری دارد و دست خالی نخواهد ماند. مهدی هم یکی از همین سرمایه هاست که تجربیات گرانبهای کسب کرده و توانایی هدایت تیم ملی را دارد.

سرمربی پیشین تیم ملی تکواندو اظهار داشت: بی باک در مدت سه سال کنار من همه میدانهای بزرگ را تجربه کرده و با خوبی با جو روز تکواندو دنیا آشناست. معتقدم او با استفاده از تجربیات این سه سال بهترین عملکرد را خواهد داشت.

مقانلو در مورد ادامه مربیگری در خارج از ایران گفت: پیشنهادهایی در این خصوص دارم ولی همه چیز در حد حرف است و هنوز چیزی قطعی نشده و در حال بررسی شرایط هستم.

وی در مورد اینکه در صورت مربیگری در یک کشور دیگر آیا مقابل نمایندگان ایران حاضر خواهد شد یا خیر گفت: این موضوع بستگی به نوع قرارداد و تعهدات طرفین دارد. بدون شک کادر فنی یک تیم از چند مربی تشکیل شده که می توان در چنین مواردی از مربیان دیگر استفاده کرد ولی باید این موضوع را مد نظر قرار داد که مربی به تیم خود تعهد دارد و باید بهترین عملکرد را داشته باشد.

مقانلو در پایان گفت: مهدی بی باک مربی جوان اما با تجربه ای است و آرزو می کنم همه خانواده تکواندو کمک کنند تا تیم ملی یکبار دیگر برای کشورمان افتخارآفرین باشد.