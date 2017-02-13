رئیس هیات تکواندوی فارس انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیات تکواندوی استان فارس با حضور رییس فدراسیون و دیگر مسئولان ورزش استان در شیراز برگزار شد.

در این جلسه با برگزاری انتخابات و رای اعضای مجمع، ابراهیم غیاثی به عنوان رییس هیات تکواندوی استان فارس به مدت چهار سال انتخاب شد.

صعود نوجوانان فوتبالیست شیرازی به مرحله دوم لیگ برتر

تیم فوتبال حافظ شیراز با پشت سر گذاشتن رقیبان خود به مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر صعود کرد.

تیم فوتبال حافظ شیراز در هفته یازدهم لیگ برتر با شکست تیم نفت اهواز موفق شد در یک هفته مانده به پایان دور نخست، جشن صعود به مرحله دوم را برپا کند.

تیم حافظ در پایان هفته یازدهم و کسب ۲۰ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی این مسابقات قرار دارد.

قهرمانی جهرم در مسابقات استانی پرورش اندام

تیم جهرم در مسابقات قهرمانی پرورش اندام استان فارس قهرمان شد.

تیم جهرم در مسابقات پرورش اندام استان فارس در رشته‌ فیزیک مقام اول و در رشته‌ بادی بیلدینگ مقام دوم استان فارس را کسب کرد.

در این مسابقات که به مدت دو روز در مجموعه‌ ورزشی شهید آیت‌الله دستغیب برگزار شد، در رشته‌ فیزیک، مهرداد مردانی در دسته‌ سوم مقام اول، امین رحمانیان در دسته‌ چهارم، مقام دوم و علی ارزشمند در دسته‌ی اول، مقام پنجم را کسب کرد و تیم جهرم در مقام اول تیمی را کسب کرد.

جدال فجر سپاسی برای فرار از قعرنشینی

تیم فجر شهید سپاسی شیراز در هفته بیست و چهارم لیگ دسته یک فوتبال کشور، سه شنبه ۲۶ بهمن میزبان ایران جوان بوشهر است.

نماینده استان فارس در لیگ دسته یک باشگاه های کشور تا پایان هفته بیست و دوم با ۱۷ امتیاز و یک بازی کمتر در مکان هفدهم این رقابت ها قرار دارد.

تیم ایران جوان بوشهر نیز با ۲۴ امتیاز رده سیزدهم جدول را در اختیار دارد.

هدایت این بازی که در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز برگزار می شود، را احمد موسوی به کمک داریوش صابر مطلق و فرهاد فرهادپور بر عهده دارند.

هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ دسته یک باشگاه های کشور روز دوشنبه با ۷ دیدار و سه شنبه با ۲ دیدار دنبال می شود.