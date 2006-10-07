  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۴۹

يك عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگريان مجلس در گفتگو با "مهر":

هيچ دليلي ندارد كه بانوان مجتهده در خبرگان حضور نداشته باشند

هيچ دليلي ندارد كه بانوان مجتهده در خبرگان حضور نداشته باشند

سيد احمد رسولي نژاد گفت: بايد اجازه داد كه شوراي نگهبان بدور از فضا سازي هاي برخي جريانات سياسي، قانون را شفاف يا اصلاح كند تا زمينه براي حضور زنان در مجلس خبرگان فراهم شود.

سيد احمد رسولي نژاد نماينده دماوند در مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص حضور زنان در مجلس خبرگان رهبري گفت: آنچه مسلم است اين است كه اجتهاد، شرط اصلي حضور در مجلس خبرگان است و در قوانين روي مساله جنسيت مجتهدان صحبتي نشده است.

وي افزود: طبق قانون، تشخيص اجتهاد كانديداهاي مجلس خبرگان با شوراي نگهبان است.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان گفت: شرايط بايد طوري باشد كه انتخابات خبرگان در آرامش كامل و حضور گسترده مردم برگزار شود و شوراي نگهبان بدور از فضاسازي هاي برخي جريانات سياسي، قانون را با دقت اجرا كند تا زمينه براي حضور زنان در مجلس خبرگان فراهم شود.

رسولي نژاد تصريح كرد: هيچ دليلي ندارد بانوان مجتهده در مجلس خبرگان حضور نداشته باشند.

کد مطلب 390567

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها