هيچ دليلي ندارد كه بانوان مجتهده در خبرگان حضور نداشته باشند

سيد احمد رسولي نژاد نماينده دماوند در مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص حضور زنان در مجلس خبرگان رهبري گفت: آنچه مسلم است اين است كه اجتهاد، شرط اصلي حضور در مجلس خبرگان است و در قوانين روي مساله جنسيت مجتهدان صحبتي نشده است.

وي افزود: طبق قانون، تشخيص اجتهاد كانديداهاي مجلس خبرگان با شوراي نگهبان است.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان گفت: شرايط بايد طوري باشد كه انتخابات خبرگان در آرامش كامل و حضور گسترده مردم برگزار شود و شوراي نگهبان بدور از فضاسازي هاي برخي جريانات سياسي، قانون را با دقت اجرا كند تا زمينه براي حضور زنان در مجلس خبرگان فراهم شود.

رسولي نژاد تصريح كرد: هيچ دليلي ندارد بانوان مجتهده در مجلس خبرگان حضور نداشته باشند.