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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴

حادثه فرودگاه هامبورگ تروریستی نبوده است

حادثه فرودگاه هامبورگ تروریستی نبوده است

سخنگوی آتش نشانی هامبورگ از عدم تروریستی بودن حادثه روز گذشته در فرودگاه این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «تورستن وسلی» سخنگوی آتش نشانی هامبورگ با اعلام عدم تروریستی بودن حادثه دیروز در فرودگاه هامبورگ اظهار داشت: هیچ نشانه ای مبنی بر تروریستی بودن حادثه مشاهده نشده است.

روز گذشته فرودگاه هامبورگ بر اثر انتشار نوعی ماده سمی ناشناخته که سبب بروز مسمومیت ۵۰ نفر شده بود، تخلیه شد. افراد مسموم برای پیگیری های درمانی به مراکز پزشکی منتقل شدند. فعالیت فرودگاه هامبورگ پس از رفع مشکلات از سرگرفته شد.

گفتنی است فرودگاه هامبورگ، پنجمین فرودگاه بزرگ آلمان به حساب آمده که سالانه بیش از ۱۶ میلیون مسافر از طریق این فرودگاه سفرهای خود را انجام می دهند.

کد مطلب 3905681
شقایق لامع زاده

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