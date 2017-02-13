حادثه فرودگاه هامبورگ تروریستی نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «تورستن وسلی» سخنگوی آتش نشانی هامبورگ با اعلام عدم تروریستی بودن حادثه دیروز در فرودگاه هامبورگ اظهار داشت: هیچ نشانه ای مبنی بر تروریستی بودن حادثه مشاهده نشده است.

روز گذشته فرودگاه هامبورگ بر اثر انتشار نوعی ماده سمی ناشناخته که سبب بروز مسمومیت ۵۰ نفر شده بود، تخلیه شد. افراد مسموم برای پیگیری های درمانی به مراکز پزشکی منتقل شدند. فعالیت فرودگاه هامبورگ پس از رفع مشکلات از سرگرفته شد.

گفتنی است فرودگاه هامبورگ، پنجمین فرودگاه بزرگ آلمان به حساب آمده که سالانه بیش از ۱۶ میلیون مسافر از طریق این فرودگاه سفرهای خود را انجام می دهند.