به گزارش خبرنگار مهر، سينماهاي آمريكا در شرايطي از نمايش فيلم "مرگ رئيس جمهور" سرباز زدند كه توزيع كننده اين اثر تمامي جنجال هاي موجود را رد و عنوان كرد فيلم در زمره تريلرهاي سياسي متفكرانه جاي مي گيرد. سومين مجموعه از سينماهاي زنجيره اي آمريكا نيز اعلام كرد هنوز تصميمي درباره نمايش فيلم "مرگ رئيس جمهور" اتخاذ نكرده است.



اين فيلم در تاريخ 5 آبان به نمايش درمي آيد و حمايت كنندگان آن عنوان كرده اند اگر سالن هاي سينما راضي به نمايش فيلم نشوند، فيلم را در خانه هاي هنر به نمايش درمي آورند. اين اثر 93 دقيقه اي كه به سبب مضمونش سر و صداي بسياري در آمريكا به پا كرده ماه گذشته در جشنواره فيلم تورنتو به نمايش درآمد.



"مرگ رئيس جمهور" به كارگرداني گابريل گانگ با نگاهي به سياست هاي جورج بوش پس از حادثه يازدهم سپتامبر ساخته شده است. سكانس آغازين فيلم نمايانگر تظاهرات ضدبوش به هنگام بازديد وي از شيكاگو در سال 2007 است و زماني كه او پس از سخنراني هتل را ترك مي كند، به ضرب گلوله تك تيرانداز به قتل مي رسد. در اين بين نيروهاي پليس ماموريت مي يابند يك متهم فلسطيني را بازداشت كنند.



ريگال اينترتينمنت گروپ كه مديريت سالن هاي شماره يك آمريكا را در اختيار دارد و بيش از 6 هزار و 300 سالن را در 40 ايالت برنامه ريزي مي كرد، از نمايش فيلم سرباز زد. ديك وسترينگ، سخنگوي ريگال علت اين امر را سوژه فيلم عنوان كرد و گفت: "تصور نمي كنيم نمايش تروري كه در آينده صورت مي گيرد مناسب باشد. بنابراين فيلم را در هيچ كدام از سالن هاي سينمايمان به نمايش درنمي آوريم."



در اين ميان سينه مارك ديگر شركتي بود كه تصميمش را مبني بر نمايش ندادن فيلم اعلام كرد. اين شركت مديريت بيش از 2 هزار و 500 سالن را در 34 ايالت بر عهده دارد.