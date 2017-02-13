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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۱۸

کانون ملی منتقدان ایران «بلاتاریا» را نقد می‌کند

کانون ملی منتقدان ایران «بلاتاریا» را نقد می‌کند

جلسه نقد و بررسی نمایش «بلاتاریا» دوشنبه، ۲۵ بهمن ماه توسط کانون ملی منتقدان ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نقد و بررسی نمایش «بلاتاریا» که این روزها به نویسندگی و کارگردانی مهدی رحیمی سده در خانه نمایش اداره برنامه های تئاتر به صحنه رفت توسط کانون ملی منتقدان تئاتر برگزار می شود.

در این جلسه نقد و بررسی، سید جواد روشن به عنوان منتقد و مدیر جلسات «دوشنبه های نقد» و رضا آشفته به عنوان منتقد و کارشناس تئاتر به همراه عوامل نمایش حضور دارند.

علاقه مندان به تماشای نمایش «بلاتاریا» می توانند تا سی ام بهمن ماه هر روز به غیر از روزهای شنبه، ساعت ۱۸ به خانه نمایش واقع در میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی (فرصت سابق) کوچه شهید محمدآقا، پلاک ۳۴ مراجعه کنند.

کد مطلب 3905695
علیرضا سعیدی

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