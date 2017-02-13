به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نقد و بررسی نمایش «بلاتاریا» که این روزها به نویسندگی و کارگردانی مهدی رحیمی سده در خانه نمایش اداره برنامه های تئاتر به صحنه رفت توسط کانون ملی منتقدان تئاتر برگزار می شود.

در این جلسه نقد و بررسی، سید جواد روشن به عنوان منتقد و مدیر جلسات «دوشنبه های نقد» و رضا آشفته به عنوان منتقد و کارشناس تئاتر به همراه عوامل نمایش حضور دارند.

علاقه مندان به تماشای نمایش «بلاتاریا» می توانند تا سی ام بهمن ماه هر روز به غیر از روزهای شنبه، ساعت ۱۸ به خانه نمایش واقع در میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی (فرصت سابق) کوچه شهید محمدآقا، پلاک ۳۴ مراجعه کنند.