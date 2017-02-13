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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴

از ابتدای امسال تاکنون؛

۶۸۲ میلیون تومان زکات در صومعه سرا جمع آوری شد

۶۸۲ میلیون تومان زکات در صومعه سرا جمع آوری شد

صومعه سرا-مسئول زکات کمیته امدادامام خمینی(ره)صومعه سرا گفت:از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۸۲ میلیون تومان زکات در دبیرخانه شورای زکات شهرستان جمع آوری شده است.

حجت الاسلام علی افسرده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از راهکارهای رفع محرومیت در سطح جامعه جمع آوری زکات است، اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۵ تاکنون ۶۸۲ میلیون تومان زکات در دبیرخانه شورای زکات شهرستان صومعه سرا ثبت و جمع آوری شده است.

وی با اشاره به اینکه زکات جمع‌آوری شده صرف هزینه برای نیازمندان در حوزه مسکن، مشکلات درمانی و سایر موارد می‌شود، افزود: این زکات شامل مرغ، گوشت، برنج، عسل، ماهی و... می شود.

مسئول زکات کمیته امداد  امام خمینی (ره) صومعه سرا با بیان اینکه زکات بر دو نوع واجب و مستحب است، گفت: از ۱۵۷ روستای شهرستان صومعه‌سرا ۱۰۳ روستا مشمول پرداخت زکات مستحبی هستند.

وی با اشاره به اینکه انتظار می رود با ترویج این فرهنگ حسنه و اجرای صحیح آن دیگر شاهد حضور هیچ فقیری در سطح جامعه نباشیم، تصریح کرد: به همین منظور و برای ترویج فرهنگ جذب زکات همایش «شورای زکات» در شهرستان صومعه سرا برگزار می شود.

حجت الاسلام افسرده افزود: این همایش ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۲۸ بهمن ماه در مجتمع فارابی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صومعه سرا برگزار می شود.

مسئول زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) صومعه سرا خاطرنشان کرد: علیرضا محمدی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان، حجت الاسلام حامد آزمایش مسئول ستاد زکات استان، علی فتح اللهی فرماندار و حجت الاسلام اسماعیل صدیقی امام جمعه صومعه سرا و جمعی از دهیاران، خیران، مسئولان ادارات و دستگاه های اجرایی از جمله مهمانان دعوت شده به این همایش هستند.

کد مطلب 3905717

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