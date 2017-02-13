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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۳۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

شرایط قبل از بازی برابر بود استقلال با اختلاف بیشتری پیروز می‌شد

شرایط قبل از بازی برابر بود استقلال با اختلاف بیشتری پیروز می‌شد

پیشکسوت تیم استقلال با اشاره به دربی هشتاد و چهارم گفت: این یکی از هوشندانه ترین بازی‌هایی بود که شاگردان منصوریان در این فصل انجام دادند.

محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی آبی پوشان در دربی ۸۴ اظهار داشت: شرایط دو تیم قبل از بازی برابر نبود. این انصاف نبود که استقلال دو روز کمتر از حریف استراحت کند. آن هم در حالی که یک بازی سنگین ۱۲۰ دقیقه ای با السد انجام داده بود. در نظر داشته باشیم که بچه‌های استقلال برای دربی تنها یک جلسه تمرین کامل داشتند و این نشان می‌دهد که شرایط دو تیم قبل از بازی نا برابر بود که اگر اینطور نبود قطعا استقلال با اختلاف گل بیشتری پیروز می‌شد.

مدافع سابق آبی‌ها گفت: متاسفم برای آنهایی که قصد لوث کردن پیروزی استقلال را دارند و می‌گویند این تیم نیمه دوم دفاع کرد. اولا که تیمی که سه گل در یک نیمه بزند طبیعی است که در نیمه دوم دست به دفاع از اندوخته خود می‌زند. دوما همانطور که گفتم بچه‌های ما با خستگی و بی  تمرینی به این بازی رسیده بودند و این منصفانه نبود.

پیشکسوت استقلال گفت: بازی خیلی خوب و هوشمندانه‌ای را از آبی پوشان شاهد بودیم. اتفاقا منصوریان با توجه به داشته هایش در نیمه دوم بازی هوشمندانه‌ای ارائه داد و باعث شد پرسپولیس همانطوری بازی کند که او می‌خواهد. با این شیوه پرسپولیس تا صبح فردا هم گل بزن نبود. 

کد مطلب 3905729

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