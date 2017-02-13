دستاوردهای مدیریت سبز دانشگاه شریف در مجلس ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه ها در حوزه مدیریت سبز روز گذشته در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد و تا ۲۸ بهمن ماه ادامه دارد.

این نمایشگاه به صورت ویژه برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برپا شده است.