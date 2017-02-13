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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷

دستاوردهای مدیریت سبز دانشگاه شریف در مجلس ارائه شد

دستاوردهای مدیریت سبز دانشگاه شریف در مجلس ارائه شد

دستاوردهای دانشگاه صنعتی شریف در خصوص مدیریت سبز در مجلس شورای اسلامی به نمایش گذاشته شد و وزیر علوم از این نمایشگاه بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه ها در حوزه مدیریت سبز روز گذشته در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد و تا ۲۸ بهمن ماه ادامه دارد.

این نمایشگاه به صورت ویژه برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برپا شده است.

کد مطلب 3905753

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