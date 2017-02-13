کبدی بانوان قم در مسیر پیشرفت قرار دارد

مسلم رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برگزاری تمرینات منظم دختران کبدی کار قم سبب شده نگرانی بابت آینده کبدی بانوان قم و نتایج ضعیف تیم جوانان قم در دوره اخیر مسابقات قهرمانی کشور به تدریج به دست فراموشی سپرده شود.

وی افزود: پاییز امسال بود که تیم کبدی استان قم در رده سنی جوانان در بخش بانوان در مسابقات قهرمانی کشور در اراک شرکت کرد اما نتایج این تیم چندان قابل توجه نبود که البته آن هم دلایل خاص خود را داشت.

رئیس هیئت کبدی استان قم گفت: گرچه حریفان تیم اعزامی قم سرسخت و مدعی بودند اما اختلاف امتیازات در مسابقات این تیم در اراک نگران کننده بود با این وجود از آن زمان به بعد، بانوان کبدی قم به جای ناامیدی و دلسردی، تمرین و ممارست را در دستور کار قرار دادند.

رشیدی بیان داشت: شرایط این تیم اکنون با وجود گذشت زمان کم از مسابقات اراک به شکل چشمگیری تغییر کرده است به طوری که تیم کبدی بانوان تهران به عنوان نایب قهرمان جوانان کشور به قم دعوت شد و در یک مسابقه دوستانه و نزدیک تیم کبدی بانوان قم با ارائه یک نمایش خوب مغلوب حریف شد اما عملکرد آن‌ها کاملاً امیدوار کننده بود.

وی عنوان کرد: دختران کبدی قم اکنون ۳ جلسه در هفته برای آماده سازی بیشتر تمرین می‌کنند و پیش بینی می‌شود نتایج آن‌ها در مسابقات آینده دگرگون شود ضمن این که تیم کبدی بانوان قم در مسابقات قهرمانی کشور نیز از میانگین سنی پایینی برخوردار است.

رئیس هیئت کبدی استان قم تصریح کرد: نگرانی دائمی رشته‌هایی از جمله کبدی به طور معمول مربوط به حفظ ورزشکار در آن رشته است و دختران کبدی کار قم با وجود این که جمعیت زیادی ندارند اما در راه تمرین و پیشرفت ثابت قدم به نظر می‌رسند.