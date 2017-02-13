هندوستان می تواند نقش بسیار مهمی در وحدت جهان اسلام ایفا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمای برجسته شیعه و سنی حیدرآباد با آیت الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب روز یکشنبه در محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در حیدر آباد برگزار شد.

آیت الله اراکی طی سخنانی در این نشست، اظهار داشت: در قرآن کریم دو وعده بزرگ به مؤمنان داده است: یکی وعده دنیوی و دیگری وعده اخروی.وی افزود: اولین وعده ای که خداوند به مومنان و امت رسول الله داده وعده دنیوی است؛ خداوند متعال به مؤمنان که عمل صالح انجام می دهند وعده داده است که آنان را خلیفه بر روی زمین قرار می دهد و به آنان قدرت می دهد.

آیت الله اراکی گفت: این وعده دنیوی که حاکمیت رسول الله بر روی زمین است شرطی دارد که اگر این شرط محقق نشود این وعده به تأخیر می افتد هرچه تلاش کنیم این شرط را زودتر محقق کنیم این وعده الهی نیز تحقق می یابد.

وی افزود: این شرط همان پیروی از رسول اکرم(ص) است، این پیروی یعنی ایمان به رسول الله و اطاعت از فرمان او. اگر ایمان و اطاعت از فرمان رسول الله انجام شد امت اسلامی متحد می شود و به وحدت می رسند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب با بیان اینکه وصف امت رسول الله "امت واحده و یکدست ویکدل" است، تأکید کرد: امت مطیع رسول خدا هرگز متفرق نخواهد شد. در قرآن آمده است اگر امت اسلام متفرق شد چنین امتی دیگر امت رسول الله نیست.

آیت الله اراکی خاطرنشان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) و بعد از رحلت امام با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، تحول بسیار بزرگی در جهان اسلام روی داد و گرایش به اسلام حقیقی گسترش یافت.وی افزود: ما معتقدیم این حرکتی که در جهان رخ داده یعنی بازگشت مسلمین به اسلام، مقدمه شکل گیری امت واحده است که همان تحقق وعده دنیوی خداوند برای مؤمنان است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب اظهار داشت: ظاهرا دشمنان اسلام بویژه اسرائیل و آمریکا متوجه شده اند که این اتفاقی که در جهان اسلام رخ داده منجر به پیدایش یک قدرت بزرگ در جهان تحت عنوان امت بزرگ اسلامی می شود لذا آمریکا و اسرائیل تمام قوای خود را در جهت ایجاد تفرقه در جهان اسلام به کار گرفته اند.

آیت الله اراکی گفت: همانطور که در قرآن کریم و سنت رسول الله آمده است امروز وظیفه جامعه اسلامی تلاش برای ایجاد وحدت مسلمین و جلوگیری از نفوذ فرهنگی دشمنان در جهان اسلام است.

وی در ادامه افزود: جامعه اسلامی هندوستان جامعه بسیار پراهمیت و بزرگی است و می تواند نقش بسیار مهمی در ایجاد وحدت در جهان اسلام ایفا کند البته علما و نخبگان و فرهیختگان در این عرصه نقش برجسته تری دارند.

آیت الله اراکی در پایان از علما و فرهیختگان هند دعوت کرد که دست در دست هم در راه ایجاد وحدت در جهان اسلام تلاش کنند.