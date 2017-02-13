طرح جامع «سبک زندگی اسلامی» در استان زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: در راستای ماموریت هایی که برای سازمان تبلیغات اسلامی تعریف شده و سیاست های نظام جمهوری اسلامی وظیفه ای که در خصوص دین مداری جامعه و ارتقای سطح کیفی و کمی جامعه وظیفه حاکمیتی داریم و ارتقای سطح دین داری و مبانی اعتقادی جامعه و اخلاقی جامعه را برعهده داریم.

وی افزود: هدف بعثت انبیاءو نبی مکرم اسلام بحث مکارم اخلاقی است و دغدغه دین و اخلاقیات و ارزش های دینی را امروز داریم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: عوامل پیدایش انقلاب مطالبات و دغدغه و ارزشهای دینی مردم بود و سیاست اسلام زدایی و دین زدایی از زمان رضا خان شکل گرفت و تا رضا خان ادامه داشت و از عوامل انگیزیشی انقلاب اسلامی بود.

صفی یاری تاکید کرد: امام خمینی (ره) در سالهای ۴۱ تا ۴۳ اسلام خواهی و حاکمیت اسلام و ارزشهای قرآنی در جامعه را فریاد می زدنندو طبق منویات مقام معظم رهبری بازگشت قرآن برکت انقلاب اسلامی است ومفاهیم قران است که باید در جای جای جامعه و عرصه مدیریت جامعه دیده شود.

وی افزود: دشمن در همین نقطه تمرکز کرده است وهمان نقطه اغازین دین زدایی را در دستور کار قرار داده و بعد از انقلاب هم از این منظر برنامه ریزی می کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: مقام معظم رهبری تاکید دارند که دشمن با تهاجم فرهنگی ایمان جوانان را نشانه گرفته است و دشمن از دو جهت کار می کند و برنامه ریزی و هزینه گزاف به ایمان را از طریق تولید محتوای ضد عفت و حیا و ترویج شبهات دارد و در عرصه جوان در قالب نگاه تهاجمی این را دنبال می کند.

صفی یاری ابراز کرد: ما در معرض نگاه تهاجمی هستیم و باید کاری بکنیم و از منظر دین و انقلاب اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی طرح هایی را در دستور کار دارد.

وی گفت: یک طرحی را در سال ۹۴ در نظر گرفتیم طرح جامع سبک زندگی اسلامی در راستای دغدغد مقام معظم رهبری است و بخشی را متناسب با اقتضات کار را شروع کردیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان یاد آورشد: این طرح در ازمدت و جامع است و طی یک فرایندی ادامه دارد و مرحله و طبقه بندی از لحاظ محتوایی انجام شده و گروه هدف در نظر گرفته شده است.

صفی یاری افزود: مرحله اول در اوایل سالجاری اجرا شد و ۵۵ پایگاه با محوریت وموضوع رساله حقوق امام سجاد در شهر زنجان شکل گرفت و براساس هدفگذاری که شده بود کار انجام شد و اساتید شناسایی شدند و مرحله دوم سبک زندگی طرح عفاف گرایی است.

وی عنوان کرد: این طرح نوعی نگاه مقابله ای با نقشه عفت زدایی که دشمن دارد در جامعه در عرصه های مختلف و ابزارهای گوناگون است اجرا می شود و نتیجه غیرت زدایی و دین زدایی در قالب شبیخون فرهنگی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: طرح عفاف گرایی را یک تیمی تدوین کردند و محتوا اماده و شاکله طرح اماده شده و اساتیدی که در بحث عفاف گرایی هستند شناسایی و توجیه شدند و اموزشهای لازم دیده شد.

وی اظهار کرد:وظیفه حاکمیت دینی در مرحله اول ارتقای سطح دین مداری در جامعه است و مبنای اعتقادی جامعه است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به برگزاری طرح جامع سبک زندگی اسلامی اشاره کردو گفت: این طرح در راستای مأموریت های سازمان تبلیغات اسلامی و سیاست های نظام جمهوری اسلامی است و ارتقای سطح کمی و کیفی دینداری در جامعه جزو وظایف حاکمیت دینی است.

صفی یاری افزود: طرح سبک زندگی اسلامی در راستای دغدغه های رهبری در استان زنجان شروع شده و این طرح ۶ مرحله دارد که مرحله نخست آن با عنوان سبک زندگی اسلامی با محوریت رساله حقوق امام سجاد(علیه السلام) از تیرماه تا آذرماه امسال در ۵۵ پایگاه به مدت یک هزار و ۵۰۰ ساعت اجرا شد.

وی به مرحله دوم این طرح با موضوع طرح عفاف گرایی اشاره کرد و یادآور شد: اساتیدی برای اجرای این طرح با آزمون کتبی و مصاحبه حضوری گزینش شده و مرحله سوم این طرح با عنوان تربیت جنسی فرزندان است و این طرح تا پایان فروردین سال آینده نهایی می شودو مرحله چهار، پنجم و ششم هم اجرا می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان بیان کرد: بانک اطلاعاتی از گروه مخاطبین تهیه شده و بحث الگوسازی و کادرسازی در طرح عفاف گرایی مورد توجه قرار گرفته و در این مرحله به مساله عفاف و حجاب پرداخته شده و سوالات عفاف چیست، عفاف چرا و عفاف چگونه پاسخ داده می شود و آشنایی مخاطبان با گستره عفاف و پاکدامنی، پاسخگویی به شبهات، توانمندسازی شبکه های مربوطه در بخش اساتید و گروه هدف و تغییرات رفتاری از اهداف این طرح است.

صفی یاری خاطر نشان کرد: این مرحله در محورهای عفت بویایی، عفت چشایی،عفت در رفتار، عفت شنوایی، عفت در خلوت، عفت در اندیشه و خیال و عفت در پوشش اجرا می شود.

وی افزود: مخاطبان این طرح دانشجویان، پرستاران، پاتوق های دخترانه و بانوان اتحادیه های صنفی مثل آرایشگران هستند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: این مرحله در ۵۲ پایگاه به مدت ۵۲۰ ساعت و با میانگین ۳ هزار نفر مخاطب در استان زنجان اجرا می شود.

صفی یاری افزود:طرح جامع «سبک زندگی اسلامی» در ۶ مرحله تا پایان امسال در استان زنجان اجرا می شود.



