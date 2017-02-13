ارزش فرآورده های دامی استان ایلام سالانه ۸۰۰ میلیارد تومان است

هاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارزش سرمایه دامی استان حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است و سالیانه بیش از ۱۷۰ هزار تن انواع فرآورده های دامی به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان در استان تولید می شودکه این موضوع اهمیت و نقش فعالیت های دامپزشکی را در اقتصاد استان دوچندان می کند.

وی ادامه داد: یک میلیون و ۴۶۱ هزار راس گوسفند و بره، ۸۳۸ هزار راس بز و بزغاله ، ۷۴۲۸ راس گاو اصیل ، ۲۲ هزار راس گاو دورگ و ۳۰ هزار راس گاو بومی در استان ایلام وجود دارد که در تامین مواد غذایی مورد نیاز شهروندان سهم بسزایی ایفا می کنند.

مدیرکل دامپزشکی ایلام تاکید کرد: هم اکنون ۳۹۰ واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت هفت میلیون قطعه در هر دوره ، ۸۰ استخر پرورش ماهی با تولید ۶۵۲ تن ، ۲۶۲ گاوداری شیری و پرواری با ۲۶ هزار و ۲۸۲ راس و یک واحد پولت تخم گذار به ظرفیت ۳۰ هزار قطعه در استان ایلام راه اندازی شده است.