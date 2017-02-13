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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۵

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

راه ارتباطی ۷ روستای دلفان مسدود است/ تلاش راهداران برای بازگشایی

راه ارتباطی ۷ روستای دلفان مسدود است/ تلاش راهداران برای بازگشایی

خرم آباد - فرماندار شهرستان دلفان از مسدود بودن راه ارتباطی هفت روستای این شهرستان به دلیل بارش شدید برف خبر داد.

رضا طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به آخرین وضعیت راههای روستایی و معابر شهری شهرستان دلفان در پی بارش شدید برف اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر در بحث راههای مواصلاتی اصلی و اکثر روستاهای شهرستان مشکل خاصی نداریم.

وی با بیان اینکه با تلاش دستگاههای متولی و همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی راه ارتباطی اکثر روستاهای شهرستان بازگشایی شده، گفت: در حال حاضر حدود هفت روستای بخش «خاوه» باقی مانده که راه ارتباطی آنها مسدود بوده که تلاش برای بازگشایی آنها نیز در حال انجام است.

فرماندار شهرستان دلفان بیان اشت: راه ارتباطی این تعداد روستا نیز بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا ساعات چهار و پنج عصر امروز بازگشایی می شوند.

طولابی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تمام خیابان ها و معابر شهر نورآباد برف روبی شده است گفت: تردد در سطح خیابان های شهر نورآباد روان بوده و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

وی همچنین به قطع بودن فرستنده صدا و سیمای شهرستان دلفان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه این فرستنده در منطقه ای صعب العبور قرار دارد هنوز وصل نشده و از با توجه به اقدامات در دستور کار تا غروب فرستنده صدا و سیمای شهرستان دلفان نیز وصل خواهد شد.

کد مطلب 3905932

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