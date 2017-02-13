راه ارتباطی ۷ روستای دلفان مسدود است/ تلاش راهداران برای بازگشایی

رضا طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به آخرین وضعیت راههای روستایی و معابر شهری شهرستان دلفان در پی بارش شدید برف اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر در بحث راههای مواصلاتی اصلی و اکثر روستاهای شهرستان مشکل خاصی نداریم.

وی با بیان اینکه با تلاش دستگاههای متولی و همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی راه ارتباطی اکثر روستاهای شهرستان بازگشایی شده، گفت: در حال حاضر حدود هفت روستای بخش «خاوه» باقی مانده که راه ارتباطی آنها مسدود بوده که تلاش برای بازگشایی آنها نیز در حال انجام است.

فرماندار شهرستان دلفان بیان اشت: راه ارتباطی این تعداد روستا نیز بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا ساعات چهار و پنج عصر امروز بازگشایی می شوند.

طولابی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تمام خیابان ها و معابر شهر نورآباد برف روبی شده است گفت: تردد در سطح خیابان های شهر نورآباد روان بوده و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

وی همچنین به قطع بودن فرستنده صدا و سیمای شهرستان دلفان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه این فرستنده در منطقه ای صعب العبور قرار دارد هنوز وصل نشده و از با توجه به اقدامات در دستور کار تا غروب فرستنده صدا و سیمای شهرستان دلفان نیز وصل خواهد شد.