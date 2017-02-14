کتاب «من نوکر بابا نیستم» به چاپ دهم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «من نوکر بابا نیستم» برای نخستین بار سال ۸۲ منتشر شد که اکنون چاپ دهم آن در ۱۰۸ صفحه و با قیمت ۶۵۰۰ تومان به کتاب‌فروشی‌ها آمده است.

در روستایی بسته ای پول از جیب پدری خسیس و سختگیر توی چاه مستراح می افتد. هیچکس حاضر نمی شود توی چاه برود. پدر تصمیم می گیرد یکی از بچه هایش را با زور توی چاه بفرستد. بچه مقاومت می کند و کشمکش بالا می گیرد.

بازتاب‌ داستان‌های‌ احمد اکبرپور در زمانی‌ کوتاه‌ جای‌ او را در میان‌ نویسندگان‌ جدی‌ داستان‌های‌ نوجوانان‌ باز کرد.

«قطار آن‌ شب‌» کتاب‌ سال‌ وزارت‌ ارشاد(۱۳۷۹)، «شب‌ به‌ خیر فرمانده‌» برنده‌ جایزه‌ نخست‌ شورای‌ کتاب‌ کودک‌ و یونیسف‌(۱۳۸۲) و «امپراتور کلمات‌» یکی‌ از نامزدهای‌ جایزه‌ مهرگان‌(۱۳۸۲) از افتخارهای این نویسنده لامردی است.

از احمد اکبرپور کتاب «لحظه‌های سکسکه» در بیست و هفتمین دوره کتاب فصل، کاندیدای عنوان بهترین رمان نوجوان شد.

این نویسنده در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون به چاپ دهم رسیدن کتاب «من نوکر بابا نیستم» گفت: برای نویسنده تجدید چاپ کتاب تجربه جالبی است زیرا وقتی به چاپ دهم برسد یعنی دورقمی شود تعداد چاپ ها ذوق مرگی دارد.

اکبرپور افزود: در این شرایط کتاب نخوانی و لااقل کم کتاب خوانی، درود بر مخاطب ها و درود بر افقی ها که این کتاب را به چاپ دهم ارتقا دادند.

نویسنده کتاب های کودک و نوجوان، عنوان کرد: به قول فوتبالیست ها که می گویند ما به تماشاچی زنده ایم ما نویسنده ها هم به مخاطب زنده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «من نوکر بابا نیستم» در کاتالوگ کتابخانه مونیخ (آلمان) که با عنوان «کلاغ سفید» شناخته می شود در سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۵) معرفی شد.