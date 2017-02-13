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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۰

جان مک کین:

تروریست ها از پایگاههای امن در پاکستان برخوردار هستند

تروریست ها از پایگاههای امن در پاکستان برخوردار هستند

رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا آمریکا اعلام کرد که تروریست ها در پاکستان از پایگاههای امن برخوردار هستند و به نیروهای آمریکایی در افغانستان حمله می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «جان مک کین» رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا آمریکا با اشاره به این موضوع که نیروهای امنیتی پاکستان در مبارزه با تروریسم نقش مهمی ایفا کرده اند گفت: هنوز تروریست ها در خاک پاکستان از پایگاههای امن برخوردار هستند و از آنجا دست به عملیات تروریستی علیه کشورهای همسایه به ویژه افغانستان می زنند و نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان را به قتل می رسانند.

وی افزود: دولت جدید آمریکا و کنگره باید با همکاری یکدیگر تصمیم گیری کنند که چه اقداماتی در افغانستان اتخاذ شود تا تروریست ها نتوانند پایگاههای امنی در پاکستان به دست آورده و از آنجا دست به اقدامات تروریستی در افغانستان بزنند.

کد مطلب 3905970
علی کاووسی نژاد

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