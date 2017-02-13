تروریست ها از پایگاههای امن در پاکستان برخوردار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «جان مک کین» رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا آمریکا با اشاره به این موضوع که نیروهای امنیتی پاکستان در مبارزه با تروریسم نقش مهمی ایفا کرده اند گفت: هنوز تروریست ها در خاک پاکستان از پایگاههای امن برخوردار هستند و از آنجا دست به عملیات تروریستی علیه کشورهای همسایه به ویژه افغانستان می زنند و نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان را به قتل می رسانند.

وی افزود: دولت جدید آمریکا و کنگره باید با همکاری یکدیگر تصمیم گیری کنند که چه اقداماتی در افغانستان اتخاذ شود تا تروریست ها نتوانند پایگاههای امنی در پاکستان به دست آورده و از آنجا دست به اقدامات تروریستی در افغانستان بزنند.