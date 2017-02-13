به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ بازنشسته مصطفی مکاوی پور صبح دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح کانون بازنشستگان فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی در بیرجند بیان کرد: بازنشستگان اتاق فکر نیروهای مسلح بوده و نباید فراموش شوند.

وی با اشاره به بیانات رهبری پیرامون اهمیت بازنشستگان بیان کرد: بنا به فرموده رهبری، بازنشستگی به نحوی تغییر حالت از عضویت پیوسته به عضویت وابسته است.

سردار مکاوی پور ادامه داد: کانون بازنشستگان ناجا در سال ۹۱ فعالیت های خود را آغاز کرد و تاکنون اقدامات شایسته ای انجام داده است.

وی با بیان اینکه کانون بازنشستگان خدمتگذار مردم است، گفت: خوشبختانه این کانون با رویکری جهادی و تفکر فرآیندی عمل می کند.

رئیس کانون بازنشستگان ناجا حساسیت نیروهای انتظامی را بسیار بالا دانست و افزود: اعضای نیروی انتظامی مانند مجاهدین در راه خدا بوده و باید مورد توجه قرار گیرند.

حقوق، بزرگترین چالش کانون بازنشستگان ناجا

سردار مکاوی پور با بیان اینکه حقوق، بزرگترین چالش کانون بازنشستگان ناجا است، گفت: درمان از دومین مشکلات و چالش های این کانون بوده که باید در سطح ملی مطرح شود.

وی با بیان اینکه تاکنون اقدامات زیادی برای رفع مشکلات حقوقی بازنشستگان انجام شده است، گفت: ماده ۳۷ قانون برای برنامه ششم توسعه لحاظ شده است.

رئیس کانون بازنشستگان ناجا ادامه داد: در راستای اجرای ماده ۳۷، از سال ۹۶ به مدت پنج سال، اختلاف حقوق بین بازنشسته و شاغل به ۱۰ درصد می رسد.

سردار مکاوی پور از طرح ترمیم حقوق خبر داد و گفت: در راستای این طرح در بهمن و اسفندماه، ۱۵ درصد به فیش حقوقی بازنشسته ها افزوده می شود که امید است این امر محقق شود.

وجود ۷۰۰ هزار بازنشسته نیروهای مسلح در کشور

رئیس کانون بازنشستگان ناجا بیان کرد: در حال حاضر ۷۰۰ هزار بازنشسته نیروهای مسلح در سطح کشوری داریم.

سردار مکاوی پور با اشاره به وظایف سنگین نیروهای مسلح بیان کرد: امروز با تلاش این افراد به امنیت پایداری رسیده ایم.

وی با بیان اینکه امروز انقلاب اسلامی در موازنه قدرت، حرف برای گفتن دارد، اظهار کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی عزت، الگو و افتخاری برای دیگر کشورها هستیم.

سردار مکاوی پور اظهار کرد: اخیرا یکی از سیاست مداران عرب که رابطه خوبی با انقلاب و ایران ندارد، بیان کرده است که آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری خود، ۶۴ بار نام ایران را آورده است.

رئیس کانون بازنشستگان ناجا بیان کرد: امروز نفوذ نرم و معنوی انقلاب اسلامی در جهان و منطقه اثر گذاشته است.

وی با بیان اینکه همچنین امروز به برکت انقلاب اسلامی، فرهنگ خودباوری در مردم القا شده است، گفت: دشمن تمام طراحی خود را برای براندازی انقلاب انجام داده اما با استفاده از فرهنگ بالای مردم شکست خورده است.

انقلاب تمام شدنی نسیت

سردار مکاوی پور با بیان اینکه انقلاب تمام شدنی نیست و باید حفظ شود، افزود: اگر کسی از اسب انقلاب پیاده شود، دچار مشکل می شود.

وی با بیان اینکه ملت ایران برای به دست آوردن انقلاب خون زیادی ریخته اند، افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی دستاوردهای خوبی نصیب کشور شده است.

رئیس کانون بازنشستگان ناجا با اشاره به جنگ نرم دشمن بیان کرد: خوشبختانه قدرت ها تاکنون در جنگ فرهنگی موفق نشدند.

وی با بیان اینکه دشمن برای براندازی انقلاب توطئه های زیادی انجام داده است، گفت: جنگ نیابتی از آخرین طراحی های نظام سلطه و آمریکا است.