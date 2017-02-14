پرسپولیس با تفاضل گل بهتر نسبت به استقلال تیم اول نیم فصل دوم است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم نتایج درخشانی که استقلال در نیم فصل دوم گرفته است، این سرخپوشان هستند که در جدول مستقل نیم فصل دوم با یک تفاضل گل در صدر قرار دارند.

استقلال و پرسپولیس هر کدام ۶ بار در نیم فصل دوم به میدان رفته‌اند که حاصل این ۶ بازی، ۵ پیروزی و تنهای یک شکست برای هر یک از آنها بوده است. تنها شکست تیم استقلال در نیم فصل دوم مقابل تیم استقلال خوزستان و تنها شکست پرسپولیس نیز مقابل استقلال است و نکته جالب اینجاست که تک شکست هر دو تیم در ورزشگاه آزادی حاصل شده است.

در جدول فرضی نیم فصل دوم تیم پرسپولیس با ۵ پیروزی، بدون مساوی و یک شکست، ۱۲ گل زده و ۳ گل خورده و تفاضل گل مثبت ۹ و ۱۵ امتیاز در صدر قرار دارد و استقلال نیز با ۵ پیروزی، بدون تساوی و یک شکست، ۱۴ گل زده و ۶ گل خورده و تفاضل گل مثبت ۸ در رده دوم قرار دارد. البته منوط به این که برای ترسیم این جدول فرضی بازی مستقیم بین دو تیم در نظر گرفته نشود.

در این جدول فرضی تیم تراکتورسازی با ۳ برد، ۲ مساوی و یک شکست (مقابل پرسپولیس) و با ۸ گل زده، ۶ گل خورده و ۱۱ امتیاز در جای سوم قرار می‌گیرد. نکته جالب توجه این جدول این است که تیم صبای قم با ۱۰ امتیاز در جایگاه ششم این جدول قرار دارد.

دو تیم مشهدی سیاه جامگان و پدیده نیز در این جدول با ۳ امتیاز در دو رده انتهایی قرار دارند.