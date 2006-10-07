برهم صالح مذاكرات درمورد قانون نفت عراق را مثبت خواند

به گزارش خبرگزاري مهر، "برهم صالح" معاون نخست وزيرعراق درگفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اوضاع امنيتي عراق را به علت كشمكش هاي سياسي و قبيله اي خطرناك توصيف كرد، و همچنين به اين مسئله اشاره كرد كه تلاش هاي جدي ازطرف رهبران سياسي عراق براي رسيدن به راه حلي درحال انجام است.

اين مقام عراقي با اشاره به طرح "نوري المالكي" نخست وزيرعراق اعلام كرد: طرح آشتي ملي "نوري المالكي" كه اخيرا مطرح شده نكات مهمي دارد كه براي بهبود عملكرد دولت هم بايد به اجرا درآيد.

"صالح" درادامه اين مصاحبه كه طي گفتگويي تلفني از دفترش دربغداد انجام داد، اعلام كرد: بندهاي اين طرح دردست اعضاي نمايندگان پارلمان و رهبران سياسي قرار دارد . وي ابراز اميدواري كرد كه اين طرح با جديت به اجرا درآيد.

معاون نخست وزيرعراق همچنين تصريح كرد : ازجمله مسائلي كه طرح آشتي ملي مورد بررسي قرار مي دهد، قانون ريشه كني حزب بعث و موضوع زنداني هاي عراقي است . اين قانون براي تسويه دشمني هاي سياسي به كارگرفته شد به همين علت هيئت ريشه كني حزب بعث به هيئت قضايي به دوراز سياست تبديل خواهد شد.



وي با ابراز تاسف ازگزارش سازمان ملل متحد درمورد زنداني هاي عراقي درمورد طرح آشتي ملي اظهار داشت :"دربرابرمان برنامه اي درچارچوب آشتي ملي وجود دارد و هيئت سياسي امنيت ملي بايد به آن متعهد شود و نمايندگان پارلمان و رهبران سياسي به آن اهتمام خواهند ورزيد ومهترين برنامه هاي اين قانون سرمايه گذاري است كه درجهت فعال كردن اوضاع اقتصادي و بخش خصوصي و همچنين تغيير برخي از بندهاي قانون آن است".

معاون نخست وزيرعراق با اشاره به موضوع نفت عراق گفت: "درطول سه روزبا كميته انرژي و نفت كه شامل وزارتخانه ها و موسسات مربوطه مي شود، نشست هاي طولاني را در مورد دو موضوع انرژي ونفت و سرمايه گذاري هاي معدني درعراق مذاكراتي انجام داديم و طي اين نشست ها نيز مراحل مهمي را براي رسيدن به توافقاتي درمورد قانون نفت پشت سرگذرانديم".

وي درپاسخ به سوالي درمورد موضوع بحث برانگيز قراردادهاي امضا شده در منطقه كردستان عراق پيش از سقوط رژيم سابق عراق اظهار داشت : قراردادهايي وجود دارد كه مسئولان كردستان عراق پيش از سقوط رژيم سابق با بعضي ازشركت ها به امضا كردند، اما قانون دراين مورد بسيار واضح است و بنابراين قانون همه قراردادهاي مذكوربا استناد به دوماده 137 و 141 قانون اساسي قابل اجرا و قانوني است.

وي با تاكيد براينكه اشكالات موجود درمورد اين موضوع براساس قانون اساسي حل خواهد شد، گفت : همه علاقه مند به اداره بخش نفت هستند،زيرا به اين مسئله اطمينان دارند كه منفعت كشور و ملت عراق به سياست مشترك در واردات و سوق دادن اين بخش به سوي جلو و فعال كردن آن بستگي دارد.

وي درپايان افزود: ما درامتحان سختي قرارداريم كه مفاد آن اين است كه آيا نفت عاملي براي تجزيه وتفرقه و درگيري بين عراقي ها خواهد شد يا به عاملي براي ايجاد وحدت ويكپارچگي تبديل مي شود، نفت درگذشته براي همه عراقي ها مشكل بود و اميدواريم كه درآينده براي همه ملت عراق به نعمت تبديل شود.