مصوبات سفر اول زیر ۵۰ درصد اجرا شد/مردم در انتظار تدبیر مسئولان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، رقیه رحمتی راد: خراسان جنوبی به‌عنوان سومین استان پهناور کشور دارای مردمانی دلیر و با نجابت است. اما در چندسال اخیر مشکلات زیادی آن‌ها را در مرداب گرفتار کرده است.

مشکلاتی که برخی از کم کاری های مسئولان استانی و برخی نیز از قهر طبیعت ناشی شده و باید به‌طور ویژه‌ای موردبحث و بررسی قرار گیرد.

وجود ظرفیت های بی‌شمار در استان خراسان جنوبی می‌طلبد که مدیران و مسئولان دولتی و خصوصی نقش پررنگی در شکوفایی این ظرفیت‌ها داشته باشند. اما متأسفانه در سایه برخی بی‌توجهی‌ها این ظرفیت‌ها که فرصتی برای رشد و توسعه استان بود، تبدیل به تهدیدی در زمینه اقتصاد و معیشت مردم شده است.

مشکلات راه‌های استان و جاده‌هایی از جمله محور بیرجند- قاین که به جاده مرگ مشهور شده و دوبانده سازی این محورها نیازمند اعتبارات است.

خشک‌سالی، بیکاری جوانان، کم آبی از دیگر مشکلات موجود در این استان بوده که از مرزهای استان تا مرکز را تحت پوشش قرار داده و نیازمند توجه جدی از سوی مسئولان است.

با اعلام استاندار خراسان جنوبی برای سفر رئیس‌جمهور به استان در بهمن‌ماه مردم استان و نمایندگان آنها در خواست‌هایی را از عالی‌ترین مقام دولت دارند و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان در سفر پیش روی هستند.

توجه رئیس‌جمهور به روستاهای محروم باشد

یکی از شهروندان بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سفر رئیس‌جمهور به استان چیزی عاید قشر محروم نمی‌شود.

رضا توسلی با بیان اینکه رئیس‌جمهور جمهور چند سال پیش این سفر را به استان داشته‌اند، افزود: درخواست های زیادی در سفر قبل مطرح شد اما کمتر شاهد تحقق وعده‌ها بودیم چرا که وضعیت فعلی روستاهای استان به‌خصوص روستاهای مرزی و آمار های مسئولان از مهاجرت‌ها حکایت از کم توجهی‌ها به این مناطق دارد.

وی ادامه داد: این مردم از اقشار محروم جامعه بوده و دستشان نیز به رئیس‌جمهور نمی‌رسد بنابراین این مقام شامخ، فریادهایشان را نیز نخواهد شنید.

توسلی با بیان اینکه باید با حضور در روستاهای محروم، فقر و بدبختی را از نزدیک ببینند، گفت: با حضور در جلسات و گفت و گو های چندساعته با مسئولان استانی، مشکلی حل نمی‌شود.

وی ادامه داد: این مقام عالی باید در سفر پیش روی خود به استان، رسیدگی به پروژه انتقال آب را از اولویت های کاری خود قرار دهد.

رئیس‌جمهور از جاده قاین وارد بیرجند شود

یکی دیگر از شهروندان بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: جاده قاین یکی از مهم‌ترین مشکلات این استان بوده که باید موردتوجه قرار گیرد.

زهرا موسایی که چند نفر از اعضای خانواده‌اش را در جاده قاین ازدست‌داده است، افزود: باید رئیس‌جمهور از جاده زمینی قاین وارد بیرجند شود تا خطرهای موجود در جاده را احساس کند.

وی با اشاره به بیکاری جوانان تحصیل‌کرده در استان، بیان کرد: باید برای جوانان این استان و راه‌اندازی صنایع چاره‌اندیشی شود.

موسایی بیان کرد: مشکلات شهرک های اقماری و روستاهای محروم باید موردتوجه این مسئول عالی کشوری قرار گیرد.

رئیس‌جمهور به وعده‌های سفر قبلی وفا کند

امام‌جمعه شهرستان فردوس در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر پیش روی رئیس‌جمهوری به خراسان جنوبی اظهار کرد: از این سفر انتظاری نداریم مگر اینکه دولت به وعده‌های سفر قبلی‌اش وفا کند.

حجت‌الاسلام محمدرضا بابایی ادامه داد: متأسفانه بسیاری از وعده‌های سفر قبلی اجرایی نشده و مسئولان از این بابت در رنج و نگرانی هستند.

وی افزود: قول های سفر قبلی دولت اعم از انتقال آب و ریل‌گذاری بررسی شود برایمان کافی بوده و درخواست جدیدی نداریم.

حجت‌الاسلام بابایی با اشاره به محرومیت خراسان جنوبی اظهار کرد: کمبودها و نیاز های این استان در حدی نیست که دولت بتواند پاسخگو باشد.

سفر با دست‌خالی بی‌فایده است

امام‌جمعه شهرستان فردوس با بیان اینکه سفر با دست‌خالی بی‌فایده است، اظهار کرد: کاش این مسئولان در مرکز کشور می‌نشستند و برای رفع آسیب های اجتماعی چاره‌اندیشی می‌کردند.

وی با اشاره به معضلات اجتماعی موجود در جامعه بیان کرد: بیکاری، طلاق و دیگر آسیب‌ها در حدی است که نیاز به این‌گونه سفرها نیست.

حجت‌الاسلام بابایی با بیان اینکه مشکلات را می‌توان از راه دور هم حل کرد، ادامه داد: این سفر جز هزینه‌های گزاف برای استان چیزی نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: در این سفر باید مصوبات سفر قبلی موردبررسی قرار گیرد و برای محقق شدن آن‌ها تلاش شود.

مصوباتی درخور عقب‌ماندگی های استان به تصویب برسد

امام‌جمعه شهر مود هم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رسیدگی به مصوبات سفر قبلی باید موردتوجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام حسین فلسفی ادامه داد: خراسان جنوبی استانی کم برخوردار بوده و در پی خشک‌سالی های پیاپی محرومیت زیادی دارد.

وی خواستار توجه به روستاهای محروم شد و افزود: همچنین مصوباتی درخور عقب‌ماندگی های استان به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه رتبه خراسان جنوبی در ردیف های آخر توسعه قرار دارد، افزود: امید است در این‌گونه سفرها به شرایط ویژه استان نیز توجه شود.

انتقال آب به خراسان جنوبی موردتوجه قرار گیرد

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گزارش های رسانه‌ها در سفر قبلی رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی حاکی از این است که بسیاری از مصوبات تحقق نیافته است.

فرهاد فلاحتی با بیان اینکه بنا به گزارش های مسئولان، مصوبات سفر قبلی زیر ۵۰ درصد تحقق داشته است، افزود: رسیدگی به مصوبات قبلی باید در اولویت سفر پیش روی رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی قرار گیرد.

بنا به گزارش های مسئولان، مصوبات سفر قبلی دولت یازدهم به استان خراسان جنوبی زیر ۵۰ درصد تحقق یافته است وی ادامه داد: خراسان جنوبی استانی کم توسعه‌یافته و کم برخوردار بوده و این شرایط نیز باید موردتوجه قرار گیرد.

فلاحتی با اشاره به مشکل کمبود آب در خراسان جنوبی اظهار کرد: انتقال آب به استان باید محور برنامه های سفر رئیس‌جمهور به استان باشد.

وی با بیان اینکه اعتبارات ویژه و جدی برای مدیریت آب در استان در نظر گرفته شود، افزود: باید با اصلاح شبکه‌های آب رسانی روستایی از هدر رفت آب جلوگیری شود.

فلاحتی ادامه داد: شبکه‌های آب رسانی در برخی شهرستان‌ها مانند بیرجند و قاین قدمتی بیش از ۴۰ سال داشته و فرسودگی زیادی دارند.

ریل‌گذاری از انتظارات ویژه مردم است

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ریل‌گذاری از دیگر انتظارات ویژه مردم این استان از سفر پیش روی رئیس‌جمهور است.

وی ادامه داد: ارتباط ریلی از مسیر خراسان جنوبی در کال شور باید از اولویت های اصلی این سفر قرار گیرد چراکه اعتبارات قطره‌چکانی نمی‌تواند پاسخگوی این امر باشد.

فلاحتی با اشاره به کارخانه‌های راکد در خراسان جنوبی بیان کرد: باید در این سفر به معادن و کارخانه‌های تعطیل‌شده توجه شود.

وی ادامه داد: توجه به پروژه‌های نیمه‌تمام، توجه به مشکلات کارخانه سیمان قاین و توجه به آزادراه قاین- بیرجند از دیگر اولویت‌ها بوده که باید به آن پرداخته شود.

زیرساخت های استان فراموش نشود

نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باید در سفر پیش روی هیئت دولت به استان، به زیرساخت های کلان توجه شود.

نظر افضلی با تاکید بر اینکه آسفالت جاده‌های روستایی موردتوجه قرار گیرد، گفت: بسیاری از راه‌های روستایی سربیشه و نهبندان خاکی بوده که نیاز به تأمین اعتبارات دارد.

وی با اشاره به پروژه انتقال آب به خراسان جنوبی بیان کرد: بیش از یک دهه از عمر این پروژه می‌گذرد و هنوز اجرایی نشده است.

افضلی ادامه داد: پروژه‌های آب رسانی به خراسان جنوبی هزینه ۸۰ میلیارد تومانی می‌خواهد که باید در سفر هیئت دولت به استان برای آن تصمیم‌گیری شود.

پروژه انتقال آب به خراسان جنوبی بیش از یک دهه از عمر آن پروژه می‌گذرد اما هنوز اجرایی نشده است وی توجه به شرق و مرزهای شرقی را از دیگر مطالبات دانست و گفت: بازارچه‌های این استان پتانسیل‌ها و ظرفیت های زیادی داشته که باید فعال شوند.

ستاد احیای قنوات خراسان جنوبی تشکیل شود

نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل ستاد احیای قنوات در استان شد و افزود: بسیاری از قنات‌ها به دلیل خشک‌سالی های پیاپی خشک‌شده و نیازمند احیا است.

وی با بیان اینکه شهرستان های نهبندان سربیشه سال‌ها چشم‌انتظار گازرسانی هستند، گفت: همچنین بسیاری از روستاهای این شهرستان‌ها فاقد گاز بوده که باید موردتوجه رئیس‌جمهور قرار گیرد.

افضلی با اشاره به محرومیت خراسان جنوبی اظهار کرد: تعرفه‌ها و معارفه‌های مالیاتی نباید در خراسان جنوبی لحاظ شود.

وی خواستار مطالبه گری مردم از مسئولان شد و بیان کرد: مردم باید برای رسیدن به نیازها و خواسته‌های خود تلاش کنند.

خراسان جنوبی از جمله استان های محروم کشور بوده که از مشکلاتی مانند خشک‌سالی، نبود راه‌آهن، بیکاری، معضلات جاده‌ای و صدها پروژه نیمه‌تمام بر معضل بزرگی به نام مهاجرت در استان دامن زده و حل این مشکلات نیازمند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بر مبنای واقعیت‌ها از سوی مسئولان بلندپایه کشور در جهت حمایت ویژه از این استان است.